NETFLIX : Gears of War, Dave Bautista renfile l'armure de Marcus Fenix pour séduire les producteurs

Il y a quelques jours, Netflix a annoncé qu'il allait produire une série d'animation adaptée de la franchise Gears of War, mais également un film en live-action. Les informations sont maigres, nous ne savons pas encore si nous allons retrouver Marcus Fenix et son équipe ou des personnages inédits, mais un acteur est déjà très intéressé.

Comme d'autres avant lui, Dave Bautista a débuté sa carrière en tant que catcheur professionnel avant de devenir acteur, et il a déjà été à l'affiche de films majeurs comme Dune, Les Gardiens de la Galaxie, Blade Runner 2049 ou encore 007 Spectre. Mais depuis des années, Bautista exprime publiquement son envie d'incarner Marcus Fenix dans une adaptation de Gears of War, et maintenant que Netflix a lancé le projet, il veut absolument en être.

Pour séduire les producteurs et directeurs de casting, Dave Bautista a ainsi partagé une vidéo de lui revêtant une armure de la Coalition des Gouvernements Unis présente dans la franchise Gears. Une courte vidéo qui n'est en fait pas très neuve, elle date de 2019, lorsque l'acteur avait été annoncé en tant que personnage jouable dans Gears 5. Mais Bautista accompagne le clip d'une petite phrase à destination de Netflix : « Je ne peux pas rendre cela plus facile ».

D'ailleurs, le directeur des premiers Gears of War Cliff Bleszinski a répondu à l'acteur en affirmant qu'il serait son premier choix pour jouer dans une adaptation de sa franchise. Il n'a évidemment pas son mot à dire dans ce projet, la balle est désormais dans le camp de Netflix. En attendant de découvrir le casting du film live Gears of War, vous pouvez retrouver Gears 5 à 9,98 € sur Amazon.