NETFLIX : Gears of War, un réalisateur débutant pour diriger le film live-action

La liste des adaptations de jeux vidéo en film ou série est longue comme le bras, mais certains projets pourraient aller plus vite que d'autres. Ce sera peut-être le cas de Gears of War, qui doit se décliner en série d'animation et en film live-action sur Netflix, voire plus si le succès est au rendez-vous.

Les informations sur les productions sont encore maigres, mais commencent à arriver. Ainsi, nous venons d'apprendre le nom du réalisateur nommé pour mener le long-métrage en prises de vue réelles Gears of War : il s'agira de Jon Spaihts, qui passera pour la première fois derrière la caméra après avoir écrit le scénario de blockbusters comme Prometheus, Doctor Strange, Passengers ou Dune. Le spécialiste de l'action et de la science-fiction devrait retrouver ses thématiques favorites, en espérant pour lui qu'il ne soit pas remplacé d'ici le début du tournage.

« Gears of War est l’un des meilleurs jeux d’action de tous les temps, avec des personnages vivants, un monde magnifiquement conçu et un système de combat qui fait comprendre la létalité de la guerre et l’importance de soutenir ses coéquipiers », a déclaré Spaihts à Netflix. « Il va approcher du cinéma, et je suis ravi d’avoir la chance d’aider à ce que cela se produise. »

. « Nous sommes ravis de nous associer à Jon et à l’équipe Netflix pour donner vie à Gears of War », a déclaré The Coalition à Netflix. « Jon est un maître conteur avec un talent pour créer des univers épiques de science-fiction et il aime vraiment Gears of War. Nous ne pouvions pas demander un meilleur partenaire pour honorer notre franchise et livrer une histoire authentique à nos fans. »