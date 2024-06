Gears of War: E-Day, Marcus Fenix de retour dans une préquelle, la bande-annonce en met plein la vue !

Faites semblant d'être surpris, Microsoft vient d'annoncer Gears of War: E-Day, nouvel opus de la saga Gears of War, lors du Xbox Games Showcase 2024. Le titre fait déjà parler de lui depuis quelques semaines à cause de rumeurs, mais ce nouvel épisode de la franchise de jeux de tir est désormais officialisé.

Gears of War: E-Day nous en met déjà plein la vue grâce à l'Unreal Engine 5. S'il ne s'agit pas de Gears 6, c'est bien car cet opus sera une préquelle, avec un jeune Marcus Fenix en bien mauvaise posture face à un Locuste dans une ville de Londres déjà bien ravagée. Le titre nous fera vivre l'Emergence Day, 14 ans avant les évènements du premier Gears of War, Marcus Fenix et son ami Dom Santiago vont faire face pour la première fois à la Horde Locuste, tout droit sortie de la terre.

La date de sortie de Gears of War: E-Day est encore inconnue, le titre arrivera sur PC et Xbox Series X|S, il faudra sans doute patienter un long moment avant de mettre les mains dessus. Vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € par mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.