Fortnite : Marcus Fenix et Kait Diaz de Gears of War arrivent dans le jeu

La bande-annonce du Chapitre 3 - Saison 1 de Fortnite l'avait déjà dévoilé, les héros de Gears of War s'invitent dans le Battle Royale free-to-play d'Epic Games. Les joueurs pourront retrouver des skins de Marcus Fenix et Kait Diaz dans la boutique à partir du 10 décembre à 1h00, mais d'autres objets cosmétiques seront aussi proposés.

Si vous ne voulez pas dépenser vos V-Bucks, il est possible de participer aux quêtes de Delta-One, jusqu'au 17 décembre prochain, afin d'obtenir gratuitement l'aérosol Rouage écarlate, le logo de la franchise Gears of War. En plus de cela, les joueurs sur Xbox Series X|S qui achèteront la skin de Marcus et qui participeront à une partie en ligne débloqueront automatiquement un style alternatif, Epic Games nous explique tout en détail :

Des visages familiers ! Héros légendaire des Guerres pendulaires et des Locustes, Marcus Fenix s'engage dans un nouveau combat aux côtés de l'outsider devenue soldat, Kait Diaz. Ils arrivent tous les deux sur l'île de Fortnite pour intégrer la série Légendes du gaming avec les objets de l'ensemble Delta-One. ÇA FAIT CHAUD AU CŒUR... L'ENSEMBLE DELTA-ONE À partir du 10 décembre à 1h00 (CET), vous pourrez vous rendre dans la boutique d'objets pour obtenir les objets de l'ensemble Delta-One suivants : TENUES Marcus Fenix - Il avait quitté l'armée de la Coalition des Gouvernements Unis, mais il a été rappelé au combat par son fils.

- Il avait quitté l'armée de la Coalition des Gouvernements Unis, mais il a été rappelé au combat par son fils. Kait Diaz (et son style orange hivernal) - Autrefois ennemie de la Coalition des Gouvernements Unis, elle fait désormais partie de l'armée de la CGU. Si vous faites une partie sur Xbox Series X|S après avoir acheté la tenue Marcus Fenix, vous déverrouillerez également son style noir mat, commémorant son prestigieux historique sur Xbox. ACCESSOIRES Accessoire de dos Résonateur sonique (vendu avec la tenue Marcus Fenix) - Créé par la Coalition des Gouvernements Unis pour cartographier les tunnels souterrains de Sera.

(vendu avec la tenue Marcus Fenix) - Créé par la Coalition des Gouvernements Unis pour cartographier les tunnels souterrains de Sera. Accessoire de dos Pendentif de Reyna (vendu avec la tenue Kait Diaz) - Un objet de famille aux origines mystérieuses.

(vendu avec la tenue Kait Diaz) - Un objet de famille aux origines mystérieuses. Pioche Masse de Briseur - Des bouts de carapace de Locuste fixés à un bâton rotatif motorisé.

- Des bouts de carapace de Locuste fixés à un bâton rotatif motorisé. Pioche Marteau Thumper - Servait à appeler les essaimeurs.

- Servait à appeler les essaimeurs. Pioche Fendoir de Boucher - Un outil servant à découper la viande de verre de pierre, mais aussi à abattre la CGU.

- Un outil servant à découper la viande de verre de pierre, mais aussi à abattre la CGU. Planeur Skiff - Un véhicule terrestre à propulsion éolienne transformé en planeur. Ne protège absolument pas des éléments. EMOTE JOUER DU COUTEAU Les plus téméraires pourront faire une démonstration de leur talent avec les lames grâce à l'emote Jouer du couteau : AÉROSOL TROU D'ÉMERGENCE Les joueurs peuvent acheter la tenue Marcus Fenix (et l'accessoire de dos Résonateur sonique) et la tenue Kait Diaz (et l'accessoire de dos Pendentif de Reyna) individuellement ou ensemble dans le pack Kait et Marcus. Ce pack contient également l'aérosol Trou d'émergence : En parlant de packs, les joueurs peuvent acheter les pioches, le planeur et l'emote individuellement ou ensemble dans le pack d'équipement de Delta-One. QUÊTES La CGU a des missions pour vous ! Du 9 décembre à 15h00 (CET) au 17 décembre à 15h00 (CET), terminez les quêtes de Delta-One suivantes pour déverrouiller l'aérosol Rouage écarlate : Obtenir trois plaques de la CGU ;

S'accroupir derrière une barrière ;

Infliger des dégâts à un adversaire avec une attaque de mêlée ;

Infliger des dégâts à un adversaire avec un fusil à pompe ;

Obtenir les objets de collection du thrashball. Vous trouverez ces quêtes sur la page Quêtes, accessible depuis le salon ou pendant une partie. La prochaine bataille de Delta-One approche. Menez l'assaut avec Marcus et Kait !

Rendez-vous cette nuit pour retrouver Kait et Marcus dans la boutique de Fortnite.

