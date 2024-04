Gears 6 : les fans hypés par cette nouvelle déclaration

La franchise Gears of War est au point mort depuis 2019, année de sortie de Gears 5, développé par The Coalition pour PC et Xbox One. Les projets en cours dans le studio sont inconnus, mais d'après deux journalistes, nous pourrions avoir des informations dans les prochains mois.

Jeff Grubb participait au podcast Kinda Funny Xcast, le sujet a dévié vers Gears 6 et le journaliste a déclaré :

J'ai entendu dire que des choses concernant Gears 6 pourraient se produire cet été.

Une déclaration qui a de quoi réjouir les fans, Jeff Grubb étant plutôt fiable. La petite phrase est remontée jusqu'aux oreilles de Tom Warren, journaliste à The Verge qui a appuyé cette affirmation, la confirmant encore un peu plus. Bien évidemment, Microsoft n'a pas commenté la rumeur, il faudra patienter jusqu'à cet été pour découvrir si tout cela est correct.

Pour rappel, The Coalition a déjà annoncé que ses prochains jeux utiliseront l'Unreal Engine 5, un moteur qu'il maîtrise déjà bien, les fans ont hâte de voir à quoi ressemblera Gears 6 avec ce moteur de jeu nouvelle génération, Gears 5 utilisant l'Unreal Engine 4. Si vous n'avez pas encore fait ce jeu de tir, vous pouvez l'acheter à partir de 12,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : Cliff Bleszinski dit tout et son contraire à propos de Gears of War et Microsoft