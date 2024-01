Cliff Bleszinski dit tout et son contraire à propos de Gears of War et Microsoft

Cliff Bleszinski a été un nom incontournable du monde du jeu vidéo pendant plusieurs années. Concepteur sur Unreal puis Gears of War, il a tenté d'autres aventures avec LawBreakers et Radical Heights, qui furent des échecs. Aujourd'hui, il a tourné la page, affirmant qu'il ne ferait plus d'autres jeux vidéo et s'est diversifié dans l'écriture et la comédie.

Mais voilà que Cliff Bleszinski publie un petit communiqué sur X/Twitter, affirmant qu'il aimerait que Microsoft le consulte pour un futur jeu Gears. Ni le constructeur ni le développeur The Coalition ne l'ont contacté, il l'a visiblement mauvaise, mais il affirme quand même avoir tourné la page.

Je suis partant pour consulter. (...) Je comprends que Gears fera toujours partie intégrante de mon héritage. J’apprécie et respecte cela. Cela dit. Microsoft et The Coalition ne m'ont pas contacté. OK. C'est comme ça. S'ils étaient intelligents, ils me demanderaient mon avis car, du seul point de vue des relations publiques, ce serait de l'or. Mais rien. Eh bien. C'est comme ça. Ainsi soit-il. Ces dernières années, je suis passé à autre chose. Boss Key n'a pas marché, très bien, des conneries arrivent. Alors j'ai continué. Des restaurants. Broadway. Mon mémoire. Et maintenant, les comics (et la comédie stand-up !). Même si j'apprécie votre soutien et celui de ceux qui me connaissent grâce à mon travail sur Gears (j'ai fait bien plus que cette série de jeux, pour information), il est temps de passer à autre chose. Je suis dans un nouveau voyage. Je le suis depuis un certain temps maintenant (...).

Cliff B. semble un peu vert que Microsoft l'ait écarté de sa franchise Gears, demandant à être consultant, mais il affirme quand même être passé à autre chose. L'art de dire tout et son contraire en quelques lignes. Quoi qu'il en soit, même s'il a quitté le monde du jeu vidéo, son héritage va perdurer, que ce soit avec un nouveau Gears ou d'autres franchises qui s'en inspirent. Vous pouvez retrouver la saga dans le PC/Xbox Game Pass, l'abonnement Ultimate est à partir de 13,99 € par mois via Amazon, Cdiscount ou la Fnac.