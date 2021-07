Unreal Engine 5 : The Coalition (Gears 5) montre ce qu'il arrive à faire avec le moteur via 2 démonstrations techniques

L'Unreal Engine 5 est entré en bêta en mai dernier, permettant aux développeurs de tous bords de se faire la main avec ses nouvelles technologies. C'est notamment le cas de The Coalition, le studio à qui nous devons Gears 5, qui a d'ailleurs profité de la Game Developers Conference 2021 pour montrer ce qu'il arrivait à faire avec cette version du moteur de jeu.

Les développeurs ont ainsi présenté 2 démonstrations techniques, qui ne sont pas basées sur des projets de jeux vidéo en cours. La première s'appelle Alpha Point et tourne autour de décors rocailleux et désertiques habités par des éléments surnaturels, l'occasion de mettre en lumière la technologie de triangulation Nanite, et celle qui repousse les limites de l'éclairage, Lumen.

L'autre est un test de modélisation de personnage, avec un modèle masculin barbu en armure qui ne ferait pas tache dans l'univers de Gears of War. Il a été conçu avec 130 000 triangles pour son corps, 31 000 pour son visage et 3,5 millions pour ses cheveux et sa pilosité faciale, rien que ça. The Coalition avait déjà dit qu'il développerait ses futurs projets sous Unreal Engine 5, nous savons désormais un peu à quoi ils pourraient ressembler sur le plan technique.

En attendant d'en savoir plus sur les activités de cette équipe faisant partie des Xbox Game Studios, Gears 5 est disponible à partir de 22,50 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PS5 : une superbe démo technique dévoilée pour l'Unreal Engine 5, le futur des moteurs de jeu !