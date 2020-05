PS5 : une superbe démo technique dévoilée pour l'Unreal Engine 5, le futur des moteurs de jeu !

Geoff Keighley nous avait promis une « annonce très spéciale » dans le cadre de son Summer Game Festival ce mercredi. Il avait raison, car même s'il ne s'agit pas d'un nouveau titre, il a présenté une technologie qui va forcément influencer le monde du jeu vidéo : l'Unreal Engine 5.



Alors que l'Unreal Engine 4 est disponible depuis 2014 et est toujours l'un des moteurs les plus populaires du moment, Epic Games est prêt à passer à l'étape supérieure avec cette nouvelle mouture. La version 4.25 de l'Unreal Engine est d'ailleurs parue la semaine dernière, et il s'agit de la première avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour la PS5 et la Xbox Series X, comme les VFX Niagara, la physique Chaos et les dernières améliorations en termes d'audio et d'animation.

Avec l'Unreal Engine 5, deux grandes nouveautés seront introduites : Nanite, de la géométrie de micropolygones virtuels qui permet de créer autant de détails géométriques que l'œil peut en percevoir, et Lumen, une technique d'illumination globale qui réagit en direct à son environnement et aux changements de lumière. Si vous voulez un peu plus de charabia technique, vous pouvez en lire sur le site officiel.

Vous voulez voir à quoi cela ressemble ? Alors suivez le directeur technique des graphismes Brian Karis et le directeur artistique des projets spéciaux Jerome Platteaux pour une démo appelée Lumen in the Land of Nanite. L'objectif est clair « atteindre un photoréalisme proche des films en images de synthèse » voire de la vraie vie. Oh, et ce que vous voyez à l'écran a été enregistré avec une PS5, pour une belle démo technique des performances de la console !

L'Unreal Engine 5 sera disponible en bêta au début de l'année 2021, et sera normalement accessible en version officielle à la fin de cette année. Il sera compatible PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch, PC, Mac, iOS et Android, et tous les projets développés sous UE4 seront utilisables sur UE5 dès son lancement.