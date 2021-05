Unreal Engine 5 : une nouvelle démo technique incroyable pour découvrir les innovations du moteur, la bêta désormais disponible !

Tout le monde se souvient de la démo technique Lumen in the Land of Nanite, présentée il y a un tout petit plus d'un an, qui nous montrait ce que pourraient à terme faire les PS5 et Xbox Series X | S grâce à l'Unreal Engine 5. Epic Games nous avait promis une bêta pour début 2021 : elle avait pris un peu de retard, mais est officiellement disponible pour les développeurs via le site officiel.

Et histoire de nous démontrer les possibilités du logiciel, Epic a monté une équipe de développeurs pour monter une toute nouvelle démo technique dans le même univers, qui va encore décrocher des mâchoires, dénommée Valley of the Ancient. Elle permet d'introduire une interface renouvelée, de retrouver les technologies originales Nanite, de la géométrie de micropolygones virtuels, et Lumen, une technique d'illumination globale, que nous connaissions déjà. La vidéo présente aussi tout un éventail de solutions techniques inédites comme la Temporal Super Resolution, de l'anti-aliasing nouvelle génération, un Sky Atmosphère System renouvelé pour encore plus de possibilités de gestion de la météo et de l'heure de la journée, l'intégration des textures poussées de Quixel, une mécanique de partition du monde pour diviser automatiquement la map en une grille, une option One File Per Actor pour collaborer facilement à distance, des couches de données pour créer des variantes d'un même monde, un outil Control Rig permettant pour gérer les animations en temps réel, le solveur IK Full-Body afin de rendre le mouvement plus naturel, l'outil Motion Warping pour adapter les mouvements au décor, ou encore la suite MetaSounds pour générer des expériences audio procédurales de nouvelle génération. Pour tout comprendre là-dessus, vous pouvez soit lire l'article de blog consacré à ces innovations techniques, soit visionner la vidéo qui les met en mouvement, malheureusement tous deux en anglais.

Et pour les profanes, vous pouvez simplement regarder la démo technique pour prendre une petite claque avec du gameplay capturé sur PS5 et Xbox Series X | S. De la modélisation de l'héroïne Echo aux animations d'une créature robotique géante en passant par la numérisation d'un open world gigantesque et créatives, les possibilités next-gen de l'Unreal Engine 5 font déjà saliver. Mais pour les voir en application, il faudra encore attendre plusieurs mois voire années...