Slender: The Arrival, une remastérisation sous Unreal Engine 5 du jeu d'horreur culte pour ses 10 ans

Titre culte qui a participé au début de la mouvance des jeux d'horreur indépendants, Slender: The Arrival est encore dans tous les esprits. La franchise est si forte qu'elle a donné lieu à un film en 2018. Blue Isle avait teasé son retour en début d'année avec un compte à rebours nous amenant à fin juillet : fin du suspense, il ne s'agit pas d'une suite, mais d'une remastérisation du jeu de 2013.



Slender: The Arrival va en effet avoir droit à une mise à jour gratuite pour ses 10 ans, utilisant un tas de nouvelles technologies, dont le moteur Unreal Engine 5.2. Même si cela n'a pas été précisé, nous pouvons imaginer que le patch arrivera sur PC, et pourquoi pas aussi sur PS4, Xbox One et Switch, avec peut-être même des versions natives pour PS5 et Xbox Series X|S. La mise à jour est prévue pour octobre 2023, certainement à l'approche de la date anniversaire du 28 octobre.

Nous sommes ravis d’annoncer que Slender: The Arrival, le jeu d’horreur effrayant qui a captivé des millions de joueurs, est sur le point de devenir encore plus terrifiant. Préparez-vous à une énorme mise à jour à venir en octobre alors que nous introduisons une refonte visuelle complète utilisant les dernières et meilleures technologies et Unreal Engine 5.2.

En attendant davantage d'informations, une bande-annonce est visible ci-dessus et des images permettant de comparer les nouveaux visuels aux originaux en page suivante.