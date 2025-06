Guardians of the Wild Sky : les développeurs de Slender: The Arrival dévoilent un nouveau jeu en monde ouvert

Blue Isle Studios s'est taillé une belle réputation avec Slender: The Arrival, sorte de suite spirituelle du survival-horror indépendant Slender: The Eight Pages. Un titre culte pour toute une génération, mais le développeur a vite changé de style avec Valley (un jeu d'aventure à la première personne), Citadel: Forged With Fire (un MMORPG) puis LEAP (un FPS). Cette semaine, le studio dévoile son nouveau jeu, Guardians of the Wild Sky.

Guardians of the Wild Sky sera un jeu de survie en monde ouvert avec des maisons volantes à construire et des créatures fantastiques à élever. Voici une présentation du jeu :

Plongez dans le monde de Wild Sky, une aventure de survie et de création où les Gardiens, créatures magiques, sont vos meilleurs alliés. Sillonnez les cieux à bord de votre fidèle dirigeable et explorez un monde immense ; découvrez des biomes flottants uniques regorgeant de vie, de trésors cachés et de créatures dangereuses à vaincre. Explorez en solo ou jouez en coopération avec des amis pendant que vous construisez tout, des cottages confortables aux fermes élaborées, ou même des châteaux flottants qui peuvent voler ! Gardiens : vos compagnons magiques Au cœur de votre aventure se trouvent les Gardiens, des créatures extraordinaires débordant de magie élémentaire et de personnalités uniques. Vos Gardiens sont plus que de simples compagnons ; ils vous aident à façonner les cieux.

Capturez et créez des liens avec les Gardiens, chacun doté de capacités et de traits uniques qui peuvent vous aider dans le combat, l'exploration, la survie et l'artisanat.

Construisez des relations solides en nourrissant, en soignant et en prenant soin de vos Gardiens. Regardez-les devenir de fidèles compagnons capables de combattre à vos côtés ou de mettre leurs compétences professionnelles au service de votre base ou de l'équipage de votre dirigeable.

Débloquez un système d'élevage approfondi, combinant traits et génétique pour créer de nouveaux Gardiens puissants adaptés à votre style de jeu. Construire, fabriquer, créer et naviguer Donnez vie à votre imagination et façonnez votre place dans les airs. Que vous construisiez pour la survie ou pour le style, les possibilités sont infinies.

Concevez la maison de vos rêves dans les airs ; des cottages douillets aux châteaux volants. Ou construisez de puissants dirigeables pour dominer les cieux.

Un système d'artisanat approfondi vous permet de fabriquer des centaines d'outils, d'armes et d'objets magiques pour survivre et prospérer.

Maîtrisez les systèmes de cuisine, d'agriculture et de pêche (même dans les nuages !). Affrontez les dangers du ciel sauvage Bravez la nature et embarquez pour une aventure épique à la découverte de grottes obscures, de donjons antiques et d'ennemis redoutables appelés Cultistes. Le danger est omniprésent, si vous le cherchez…

Explorez des grottes cachées, découvrez des trésors et des matériaux d'artisanat rares pour vous aider à conquérir le monde.

Défiez les Titans ou les bêtes éternelles dans d'anciens donjons et des champs de bataille en ruine. Les survivants recevront de précieux butins et équipements ; construisez des trophées pour démontrer votre maîtrise des grandes bêtes.

Affrontez les factions cultistes ; combattez ces ennemis ténébreux et reprenez les terres et les cieux à leurs plans sinistres. Un monde vivant et respirant Explorez une vaste mer de nuages s'étendant sur des centaines de kilomètres et découvrez des biomes composés de milliers d'îles flottantes.

Découvrez un environnement dynamique avec des cycles jour-nuit, des conditions météorologiques évolutives et des climats changeants.

Le monde regorge d'animaux sauvages ; découvrez tout, des Titans mortels jusqu'à la plus petite créature ou au plus petit papillon.

Observez chaque nouvelle espèce de Gardien pour révéler des personnalités, des traits et des capacités puissantes uniques.

Découvrez des paysages à couper le souffle parsemés de ruines antiques et de secrets cachés ; percez les mystères du passé. Aventure seul ou entre amis Le ciel est vaste, et votre voyage peut être aussi solitaire ou convivial que vous le souhaitez. Tracez votre chemin seul ou en équipe pour des aventures encore plus grandioses.

Jouez en solo en mode hors ligne pour explorer à votre rythme, c'est un excellent moyen d'apprendre le jeu.

Ou, lancez-vous dans des modes multijoueurs coopératifs pour explorer, construire et conquérir ensemble ; affrontez les cieux en équipe d'aventuriers.

Le multijoueur est recommandé jusqu'à 5 joueurs, cependant, vous pouvez personnaliser votre serveur comme vous le souhaitez, en augmentant la limite de joueurs et en ouvrant le monde à encore plus de joueurs.

Guardians of the Wild Sky sortira dans le courant de l'été 2025 sur Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.