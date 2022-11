Marvel's Guardians of the Galaxy : 8 millions de joueurs pour le jeu d'Eidos Montréal

L'année dernière, Eidos Montréal sortait son dernier jeu édité par Square Enix avant d'être vendu à Embracer Group. Un Marvel's Guardians of the Galaxy très sympathique, mais qui n'a pas rencontré le succès escompté. Cependant, le nouveau propriétaire dévoile un chiffre intéressant.

Embracer et Eidos Montréal annoncent en effet que Marvel's Guardians of the Galaxy compte huit millions de joueurs sur ordinateurs et consoles. Le titre est pour rappel sorti sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur Nintendo Switch dans une Cloud Version. Mais ce chiffre de huit millions de joueurs a sans doute été atteint grâce à l'introduction de Marvel's Guardians of the Galaxy dans le PC/Xbox Game Pass puis dans le PlayStation Plus Extra.

Eidos Montréal remercie évidemment les joueurs, mais il y a quand même peu de chances de voir une suite à ce Marvel's Guardians of the Galaxy édité par l'un des groupes d'Embracer Group à l'avenir. Vous pouvez retrouver le jeu à 37,95 € sur Amazon.

