TEST Marvel's Guardians of the Galaxy : les Gardiens n'abandonnent jamais

Équipe de marginaux particulièrement vénale, Les Gardiens de la Galaxie ont vu le jour en 1969 dans des comics Marvel, avant d'avoir droit à un changement d'équipe en 2008 avec les héros que nous connaissons maintenant tous grâce aux films du MCU. C'est cette équipe menée par Star-Lord qui est au cœur de Marvel's Guardians of the Galaxy, nouveau jeu de Square Enix et Eidos Montréal (Deus Ex, Thief, Shadow of the Tomb Raider, Marvel's Avengers). Une aventure galactique qui vaut le détour ?

L'écriture est toujours soignée, avec des dialogues crédibles.

Sans préambule, Marvel's Guardians of the Galaxy s'ouvre sur une mission dans une zone interdite, alors que les Gardiens sont à la recherche d'un terrifiant monstre à capturer pour le vendre à Lady Hellbender et se faire un paquet d'argent. Mais bien évidemment, la mission tourne un peu à la catastrophe, et l'équipe libère une étrange entité qui va menacer la galaxie entière. Heureusement, nous incarnons les Gardiens de celle-ci, et c'est le début d'une aventure rocambolesque qui ravit les fans des comics et des films. Le scénario de Marvel's Guardians of the Galaxy n'est pas avare en surprise et en retournements de situation, le joueur ne lâche pas sa manette pour suivre cette aventure à la fois drôle, mouvementée, intense et touchante, mettant en scène de nombreux personnages appréciés des lecteurs.

Ces personnages, ils sont le cœur de Marvel's Guardians of the Galaxy. Eidos Montréal voulait donner vie aux Gardiens de la Galaxie et c'est réussi, grâce à des dialogues savoureux et parfaitement doublés. Le jeu est très bavard, les Gardiens échangent constamment lors des phases d'exploration et en combat, il est parfois un peu compliqué de tout suivre, mais cela renforce grandement l'immersion, avec une réelle cohésion entre l'équipe et ancrant le jeu dans un tout. Les Gardiens ont eu une vie en solo avant, à l'époque de la Guerre galactique contre les Chitauri, et ont déjà vécu quelques missions rocambolesques ensemble, leurs échanges sont là pour nous le rappeler et détailler au compte-goûte l'univers du jeu, sans assommer le joueur de nombreuses informations d'un coup. Que ce soit Drax le Destructeur hanté par la mort de sa famille, Rocket l'expérience de laboratoire, Groot le dernier survivant de son espèce, Gamora la fille adoptive de Thanos ou Peter Quill enlevé par des extraterrestres après avoir vu sa mère mourir sous ses yeux, chaque personnage est attachant et dévoile ses failles au fil du jeu, rendant cette équipe de losers particulièrement attachante. Il en va de même pour tous les personnages secondaires que croise le joueur pendant l'aventure, avec des têtes bien connues comme Cosmo ou Mantis, mais également des individus bien moins importants, mais tout aussi intéressants, donnant lieu à des scènes uniques et marquantes. L'écriture est toujours soignée, avec des dialogues crédibles pour des échanges au tac au tac savoureux et souvent très drôles. Là encore, la personnalité des Gardiens fait tout, entre le cynisme de Rocket, le côté très littéral de Drax ou l'humour maladroit de Peter Quill, c'est un vrai régal que de suivre ces dialogues.

Le joueur peut également discuter avec les Gardiens à bord du Milano, le vaisseau de l'équipe, un véritable lieu de vie pas très grand, mais amusant à explorer pour dénicher quelques clins d'œil, et donc surtout échanger avec l'équipage pour en apprendre davantage sur eux, leurs sentiments du moment et leur passé. Un endroit rassurant avant de sortir par le sas pour se lancer dans une nouvelle mission, car c'est bien de ça dont il s'agit dans Marvel's Guardians of the Galaxy, voyager de planète en planète pour... eh bien, sauver la galaxie, rien que ça. Des planètes et des vaisseaux, le joueur en voit au fil de l'aventure, avec des décors variés, naturels ou artificiels, colorés ou austères, le jeu fait voyager et propose des panoramas dépaysants, avec une mise en scène d'énormes structures très travaillée, que n'auraient pas reniés James Gunn ou Gareth Edward. Le joueur s'émerveille régulièrement face à des environnements extraterrestres, qui arrivent à se renouveler sans jamais tourner en rond, même si quelques seconds passages dans les mêmes décors arrivent dans l'aventure.

Ça tire dans les étoiles





Mais Marvel's Guardians of the Galaxy est un jeu d'action et d'aventure, alors une fois la découverte des planètes et vaisseaux passée, il est temps de sortir ses blasters pour affronter des créatures extraterrestres, pour un gameplay... un peu moins exceptionnel que le reste. Dans ce jeu, nous n'incarnons que Star-Lord, équipé de deux pistolets surchauffant rapidement, mais qui disposent de pouvoirs élémentaires à débloquer au fil de l'aventure.

Marvel's Guardians of the Galaxy n'est pas qu'un bête shooter.

Ces pouvoirs, basés sur la glace, l'électricité, le feu et l'attraction, permettent de faire chanceler certains ennemis, alors groggy, idéal pour leur infliger un maximum de dégâts. De quoi donner un petit côté stratégique aux combats, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Marvel's Guardians of the Galaxy n'est pas qu'un bête shooter, il demande de la cohésion d'équipe, le joueur pouvant (devant même) régulièrement donner des ordres à Drax, Rocket, Groot et Gamora pour vaincre les ennemis les plus coriaces. Et là, ça se gâte un peu, il faut en effet appuyer sur une gâchette pour ouvrir un menu, puis sur ABXY ou Croix/Carré/Rond/Triangle pour sélectionner le Gardien voulu, et encore une fois sur ces mêmes boutons pour choisir la capacité parmi les quatre disponibles. Bref, c'est une sacrée gymnastique pas évidente à prendre en main les premières heures, heureusement, les capacités se débloquent au fil de la partie et, surtout, l'action est ralentie dès la pression sur la gâchette.

Oh, et Star-Lord a lui aussi droit à des capacités, en appuyant cette fois sur le joystick gauche au lieu de la gâchette. Ce n'est vraiment pas intuitif, le joueur oubliant souvent qu'il a ces pouvoirs à sa disposition, qui sont pourtant bien efficaces. Les premières heures de jeu, l'action est assez confuse, malgré un système de verrouillage d'ennemis, le joueur tir en continu, sélectionne des capacités un peu au hasard, mais après une longue adaptation, cela se fait de manière plus mécanique et donne lieu à des combos dévastateurs. Mais ce n'est pas tout ! Lors des combats, des QTE apparaissent parfois, demandant d'appuyer sur Triangle ou Y pour qu'un Gardien effectue une attaque puissante sur un ennemi coriace, ou sur Rond+Triangle ou B+Y pour asséner une exécution fatale à un adversaire bas en points de vie. Se déclenche alors une petite animation où Star-Lord et ses amis castagnent sans vergogne leur cible, c'est assez jouissif, même si cela donne parfois lieu à des bugs de collision. Après une exécution sur le dernier ennemi, nous nous sommes en effet retrouvé dans un mur, nous obligeant à recharger le dernier point de sauvegarde... juste avant le début du combat. Frustrant, mais heureusement très rare. Oh, et comme si cela ne suffisait pas, le joueur débloque après un certain temps au combat le Rassemblement. Star-Lord se réunit avec l'équipe pour les remotiver, à condition de choisir la bonne option de dialogue. Si c'est réussi, tous les Gardiens ont un boost de santé et de dégâts. Sinon, eh bien, seulement Peter Quill en bénéficie, mais cela a au moins le mérite de remettre tout le monde sur pied dans tous les cas, avec une musique rock en prime.

Marvel's Guardians of the Galaxy sait tout de même intelligemment rythmer ses phases d'action, entrecoupées de moments plus calmes d'exploration, dans des décors tout de même assez linéaires. L'occasion de visiter les planètes et vaisseaux tout en restant quand même dans le couloir imposé par le jeu, mais quelques recoins abritent des matériaux qui seront bien pratiques à Peter Quill pour améliorer certaines de ces capacités grâce à un établi et le savoir-faire de Rocket. Que ce soit pour rendre plus efficaces les blasters ou augmenter sa résistance aux dégâts, les matériaux sont nombreux, mais il faut bien chercher pour en avoir suffisamment pour tout trouver. Bon, les cachettes ne sont pas très fines, avec souvent deux embranchements, l'un menant à la suite du jeu, l'autre à un bonus. Car en plus des matériaux, le joueur peut dénicher des tenues alternatives pour les Gardiens, avec des costumes tirés des comics ou des films, voire même des créations originales d'Eidos Montréal. Cela donne un certain intérêt au mode Nouvelle Partie + (ou New Game +), permettant de refaire le jeu pour obtenir les tenues manquantes en gardant le contenu déjà débloqué, mais pas seulement. Car tout au long de l'aventure, Star-Lord doit faire des choix de dialogue, toujours dans le but de renforcer les liens avec l'équipe, mais également pour choisir la stratégie à aborder. Cela donne donc lieu à des scènes différentes en fonction de certains choix, comme des combats évités, avec même de légères modifications dans la dernière scène du jeu. Pas de quoi parler de titre avec de multiples fins, mais le joueur apprécie de voir que ses efforts de réflexion dans les dialogues payent.

Une playlist qui n'abandonne jamais





Nous avons déjà parlé des doublages, excellents en français comme en anglais, mais Marvel's Guardians of the Galaxy fait aussi la part belle à la musique, avec des compositions orchestrales signées Richard Jacques (Jet Set Radio, Mass Effect, Headhunter) qui sont là pour ponctuer l'action.

Le jeu est visuellement sympathique, mais est loin d'être une claque.

Mais le joueur retient surtout les musiques Heavy Metal du groupe fictif Star-Lord, qui a inspiré le pseudonyme de Peter Quill, ainsi que la playlist très années 80 avec du Rick Astley, Europe, Wham!, Bonnie Tyler, Joan Jett, Gary Numan, Pat Benatar, Def Leppard, Tears for Fears, Twister Sister, Kiss, Blondie, a-ha ou encore Mötley Crüe. Une bande originale qui bouge et qui sait faire son entrée en scène aux bons moments, sans inonder le joueur de références musicales à outrance. Bon, avec le mode dédié au streaming pour se protéger des DMCA, c'est quand même bien moins amusant.

Testé sur PlayStation 5 dans une version gold avec un patch day zero, Marvel's Guardians of the Galaxy n'est pas vraiment un jeu qui en met plein la vue, la partie technique assez classique est cependant sauvée par une excellente direction artistique. Le titre propose deux modes, Qualité à 30 fps et Performances à 60 fps, le premier étant évidemment plus joli avec des textures plutôt belles et de jolis effets, même si le ray-tracing ne sera rajouté qu'après la sortie sur PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu est visuellement sympathique, mais est loin d'être une claque, et si vous privilégier le nombre d'images par seconde, il faudra compter sur des textures un peu moins détaillées et un léger aliasing sur certaines surfaces, rien de bien méchant cependant. Par ailleurs, le retour haptique de la DualSense se fait discret, Eidos Montréal rajoutera des effets pour la manette avec le patch day one, tout comme un mode Photo pour immortaliser votre aventure. Enfin, un petit mot sur l'accessibilité. Les développeurs proposent trois modes de difficulté par défaut, avec un quatrième personnalisable, permettant de modifier les dégâts infligés ou reçus, l'intensité du ralenti ou encore l'activation automatique des QTE, un tas de petites options pour paramétrer l'expérience de jeu comme bon vous semble, ce qui est plutôt bienvenu.

Quel régal que ce Marvel's Guardians of the Galaxy ! Eidos Montréal a su montrer qu'il pouvait faire d'excellents jeux de rôle et de tir avec les Deus Ex, et il avait repris le flambeau des péripéties de Lara Croft dans Shadow of the Tomb Raider en copiant la recette de Crystal Dynamics, mais avec Marvel's Guardians of the Galaxy, il prouve qu'il sait aussi faire de très bons jeux d'action et d'aventure, avec un titre certes linéaire au gameplay pas si évident à appréhender, mais qui se révèle bourré de bonnes idées dans les phases de tir et qui est surtout porté par des personnages écrits et interprétés avec soin. L'équipe est vivante, le joueur se sent réellement au sein des Gardiens de la Galaxie et rencontre un tas d'autres personnages hauts en couleur, assistant à des échanges crédibles et amusants, pour une aventure pas forcément inoubliable, mais terriblement plaisante.

Les plus Les Gardiens, drôles et touchants

Un scénario rocambolesque bourré de références aux comics

Les dialogues et les doublages, un vrai régal

La bande originale très 80's

Un gameplay stratégique complet... Les moins … mais pas très simple à appréhender

Des niveaux très linéaires, l'exploration est limitée

Quelques petits bugs visuels

Notation Graphisme 16 20 Bande son 18 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 16 20 Scénario 17 20 Verdict 17 20