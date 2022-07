Mass Effect Next : la scénariste Mary DeMarle (Deus Ex, Marvel's Guardians of the Galaxy) rejoint l'équipe de développement

De l'aveu même de BioWare, nous sommes encore loin de pouvoir mettre la main sur le prochain Mass Effect, encore au stade de prototype au début de l'année. Tant pis, l'idée même de savoir que la franchise va revenir suffit à éveiller l'appétit des fans de tous bords. Le studio de développement canadien continue d'ailleurs visiblement de renforcer ses rangs, alors qu'un recrutement important vient d'être annoncé.

Oh, hey!

I'm really excited to let you know that Mary DeMarle will be joining the Mass Effect team as Senior Narrative Director. You've seen her work in Guardians of the Galaxy & Deus Ex (to name a few!). She's amazing. — Michael Gamble (@GambleMike) July 4, 2022

Michael Gamble, Project Director, a confirmé sur les réseaux sociaux que Mary DeMarle venait de rejoindre BioWare et plus particulièrement l'équipe de Mass Effect Next en tant que Senior Narrative Director. Si son nom ne vous parle pas, ses derniers projets devraient le faire davantage : elle était tout simplement la scénariste principale d'Eidos Montréal sur Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided et Marvel's Guardians of the Galaxy. Avant cela, elle avait œuvré sur les non moins appréciés Myst III: Exile, Myst IV: Revelation et Homeworld 2 : autant vous dire que Mary DeMarle s'y connaît en science-fiction et voyages galactiques.



Une bien belle nouvelle en somme pour BioWare, et un peu moins pour Eidos Montréal qui perd un pilier en place depuis 14 ans dans son unité. En attendant d'en apprendre davantage sur ce lointain Mass Effect Next, Marvel's Guardians of the Galaxy est lui disponible à partir de 51,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Mass Effect Next : Shepard de retour ? BioWare répond