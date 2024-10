Next Mass Effect sera différent de Dragon Age: The Veilguard

EA Games et BioWare lanceront à la fin de la semaine Dragon Age: The Veilguard, leur nouveau jeu de rôle fantasy. Mais les studios ont un autre titre très attendu en chantier, le prochain Mass Effect, teasé en 2020. Malheureusement, le projet n'était qu'au stade des prototypes un an plus tard et une partie de l'équipe en charge du jeu a été placée sur Dragon Age: The Veilguard pour boucler le développement.

Les tests de Dragon Age: The Veilguard sont tombés hier, les notes sont positives, mais certains joueurs n'apprécient pas la direction artistique du jeu, très colorée. Sur X (ex-Twitter), un internaute a demandé au directeur et producteur de Next Mass Effect de ne pas « Pixariser » le jeu, comme BioWare l'a fait, selon lui, avec ce Dragon Age selon lui. Michael Gamble a répondu :

Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec le truc de Pixar, mais Mass Effect est photoréaliste et le sera tant que je dirigerai le projet.

Voilà qui devrait rassurer les joueurs qui n'ont pas apprécié la direction artistique de Dragon Age: The Veilguard. Cependant, l'internaute a précisé qu'il parlait plutôt des dialogues « enjoués » du RPG fantasy, Michael Gamble n'a pas rebondi cette fois, mais les autres joueurs lui ont fait remarquer qu'alterner entre l'humour et le ton sombre était une marque de fabrique des Dragon Age depuis le début de la franchise.

Next Mass Effect ne sortira sans doute pas avant de longues années, mais pour patienter, vous pouvez acheter Dragon Age: The Veilguard contre 62,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.