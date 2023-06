BioWare : le développement de Star Wars: The Old Republic va être délégué pour amener du renfort sur Dragon Age: Dreadwolf et Mass Effect Next

Ce n'est pas un secret, BioWare galère à boucler son Dragon Age: Dreadwolf. Il a été dit qu'il ne sortirait pas avant avril 2024 au plus tôt et le studio a confirmé qu'il appelait en renfort toute l'équipe de Mass Effect Next ainsi que Mark Darrah, producteur exécutif du studio et en charge de la franchise jusqu'en 2021, pour l'aider dans la dernière ligne droite.



Visiblement, les développeurs canadiens ont besoin d'encore plus de force de frappe pour avancer, car IGN rapporte cette semaine que la suite de la production de Star Wars: The Old Republic, le MMORPG qu'une partie de l'équipe gère en tâche de fond avec des mises à jour de contenu depuis 2011, allait être délégué. La production de nouveau contenu ne va pas être arrêtée, mais confiée à Broadsword Online Games (Dark Age of Camelot, Ultima Online), studio dirigé par Rob Denton, un ancien de BioWare ayant contribué à SWTOR.

Il aurait ainsi été décidé que, parmi les 70-80 développeurs de The Old Republic, une moitié migre chez Broadsword, tandis que l'autre serait invité à rester chez BioWare pour appuyer les équipes sur le développement de Dragon Age: Dreadwolf et Mass Effect Next : en cas de refus, des licenciements ne seraient pas à exclure. Sans rentrer dans les détails administratifs, Electronic Arts a confirmé tout cela avec un court communiqué diffusé chez IGN.

Près de 12 ans après son lancement, Star Wars : The Old Republic reste un succès et continue d’étendre sa communauté dévouée et passionnée. Nous sommes très fiers du travail accompli par l’équipe [du jeu] et l’avenir du jeu et de la communauté reste très prometteur. Nous cherchons encore comment donner au jeu et à l’équipe la meilleure opportunité de continuer à grandir et à évoluer, nous nous sommes notamment entretenus avec Broadsword, un studio spécialisé dans le développement d’expériences communautaires en ligne. Notre objectif est de faire ce qu’il y a de mieux pour le jeu et ses joueurs.

Une page se tourne donc chez BioWare, qui a plus de pression que jamais sur les épaules pour réussir ses nouveaux projets. En attendant de les découvrir davantage, Star Wars: The Old Republic est disponible en free-to-play sur son site officiel.