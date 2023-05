Electronic Arts : 2 jeux surprises prévus cette année fiscale, mais pas de Dragon Age: Dreadwolf ou skate. avant 2024 au moins...

Lors de son dernier bilan financier, Electronic Arts, qui vient de sortir EA Sports PGA Tour et Star Wars Jedi: Survivor (disponible à partir de 62,49 € sur Amazon.fr), a fait le point sur les sorties prévues pour l'année fiscale qui vient de débuter le 1er avril dernier. Et ce sont les absents qui se sont fait davantage remarquer...

Ainsi, nous pourrons retrouver Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth ce 10 mai, Super Mega Baseball 4 le 2 juin, F1 23 le 16 juin, puis Immortals of Aveum le 20 juillet, Madden NFL 24 et EA Sports FC 23 entre juillet et septembre, et enfin NHL 24 entre octobre et décembre. L'éditeur précise que seuls les jeux annoncés sont présentés dans le calendrier, mais que deux surprises doivent arriver d'ici mars 2024 : une production EA Sports (EA College Football ?) et un jeu de course, certainement le jeu WRC de Codemasters.

Quid des autres ? Si nul ne doutait que Mass Effect Next, Les Sims 5 aka Project Rene, le prochain Battlefield en solo de Ridgeline Games, le Iron Man de Motive ou encore les prochains Star Wars de Respawn mettront du temps à arriver, d'autres étaient espérés pour bientôt. Oui, tout porte à croire que Dragon Age: Dreadwolf, le free-to-play skate. et même le projet RustHeart de Glowmade ne verront pas le jour avant le 1er avril 2024 au plus tôt... BioWare aurait donc encore plein de travail à faire avant d'accoucher de Dragon Age: Dreadwolf, malgré le renfort de l'équipe de Mass Effect Next depuis quelques mois.



Nous ne sommes pas à l'abri de retournements de situations ou de reports faisant encore empirer le calendrier, mais au moins, l'avenir d'Electronic Arts semble fixé pour les mois à venir.

