Codemasters : les 2 principaux directeurs quittent l'équipe suite au rachat par Electronic Arts

Lorsqu'Electronic Arts a annoncé le rachat de Codemasters il y a quelques mois, la volonté était de laisser le groupe anglais continuer à développer ses jeux de course sans changement de stratégie. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de gros départ à la tête de l'entreprise et la société a continué à agir comme si de rien n'était depuis 4 mois que son acquisition est actée.

Mais la situation ne va pas durer, car les deux visages principaux de l'équipe vont la quitter à la fin du mois de juillet 2021. Le directeur général Frank Sagnier et le directeur financier Rashid Varachia vont donc dire adieu à Codemasters, une décision prévue depuis quelque temps déjà, mais à priori avancée par la récente acquisition par EA.



Depuis son arrivée en 2014, Frank a conduit Codemasters à une position de studio d'experts en jeu de course de renommée internationale, et a permis à leur talent et à leur passion pour le sport automobile de briller et d'exceller sur la scène mondiale. Le leadership financier de Rashid a également fait partie intégrante du succès de Codemasters, ses contributions incluent la conduite d'acquisitions clés, la cotation en bourse en 2018, la direction de la diligence raisonnable et l'intégration de Codemasters dans EA.

Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Frank et Rashid pour tout ce qu'ils ont fait pour Codemasters et Electronic Arts et nous leur souhaitons tous le meilleur. Nous savons que la culture qu'ils ont créée et leur esprit d'innovation vivront au studio à travers leur équipe de direction exceptionnelle.