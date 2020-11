Codemasters : le rachat par Take-Two Interactive signé pour presque 1 milliard de dollars !

Si le rachat de Bethesda Softworks par Microsoft a beaucoup fait parler ces derniers mois, une autre acquisition certes moins onéreuse va venir marquer l'année 2020. Comme le voulaient les bruits de couloirs, Take-Two Interactive était bien intéressé par le rachat de Codemasters : celui-ci vient d'être officiellement signé, et sera effectif à compter de début 2021 !

Avec Rockstar Games, 2K Games, Private Division ou encore Social Point sous son aile, T2 était déjà un mastodonte de l'industrie vidéoludique. Il va le devenir encore plus en récupérant les équipes majoritairement britanniques et passionnées par les jeux de courses, ainsi que ses licences fortes comme DIRT, Grid, F1 ou Overlord. Il a cependant dû mettre la main au porte-monnaie : c'est une offre d'environ 973 millions de dollars (environ 822 millions d'euros) qui a été acceptée par Codemasters. À noter que le PDG Frank Sagnier, le directeur financier Rashid Varachia et tous les autres cadres majeurs resteront en place, et qu'aucun changement de direction n'est à cette heure prévu.

« Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer cette transaction recommandée avec le conseil d'administration de Codemasters », a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive. « Codemasters a une renommée mondiale grâce à la création de certaines des franchises de course les plus appréciées et les plus réussies de notre industrie sur le plan commercial, et nous pensons que leurs offres seront très complémentaires à notre portefeuille de jeux de sports et amélioreront encore la croissance à long terme de notre organisation. De plus, nous sommes impatients d'accueillir les équipes de direction et de développement de Codemasters dans notre famille Take-Two et de partager notre vision d'offrir des expériences de divertissement de la plus haute qualité et de viser à être l'entreprise la plus innovante, créative et efficace de notre secteur. »

« Avec une position de leader dans le jeu sportif, le conseil d'administration de Codemasters croit fermement que la société bénéficiera des vastes capacités de Take-Two qui contribueront à propulser le succès à long terme de Codemasters », a déclaré Gerhard Florin, président de Codemasters. « En recommandant cette offre aux actionnaires, le conseil d'administration de Codemasters estime qu'elle est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de la société. L'offre de Take-Two reflète l'excellent travail accompli par l'équipe de direction depuis sa cotation sur AIM en 2018 à 200p et offre un excellent rendement pour les actionnaires en seulement deux ans et demi. »