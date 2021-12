It Takes Two : Hazelight perd les droits de la marque, déposée par Take-Two

It Takes Two a été la très bonne surprise du début d'année, le jeu d'aventure coopératif de Hazelight Studios a séduit la critique et de nombreux joueurs, il est notamment nommé dans plusieurs catégories aux Game Awards 2021. Problème, les droits du nom n'appartiennent plus au studio de Josef Fares.

C'est ce que dévoile Eurogamer, qui explique que Take-Two a porté plainte contre le studio concernant les droits du nom It Takes Two en début d'année, au lancement du jeu donc. Hazelight Studios a été forcé d'abandonner les droits d'exploitation du nom, mais garde quand même espoir de trouver une solution à l'avenir. Et cela aura sans aucun doute des conséquences à l'avenir, que ce soit sur le nom du jeu en lui-même, une possible suite ou simplement l'exploitation de la marque pour Hazelight Studios.

Pour rappel, Take-Two n'en est pas à son coup d'essai avec ce genre d'affaires, tentant de mettre la main sur les marques Rockstar, Social Club, Mafia ou encore Civilization, des noms très communs outre-Atlantique... It Takes Two ressemble évidemment au nom de l'éditeur, mais compte tenu du timing, il semblerait juste que Take-Two veuille embêter Josef Fares et son équipe. Si le jeu vous intéresse, il est à 29,99 € sur Amazon, avec un Pass Ami pour y jouer à deux avec un seul exemplaire.

