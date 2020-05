Codemasters : les DLC de DiRT Rally 2.0, c'est fini, un nouveau DIRT « différent » et une suite teasés

En dehors d'un attendu F1 2020, Codemasters n'a pas d'autres productions officiellement annoncées. L'éditeur a forcément des projets secrets sous le coude, et il se pourrait qu'il lève le voile sur l'un deux très bientôt.

Mais avant cela, il annonce aujourd'hui la fin des extensions de DiRT Rally 2.0. Après quatre saisons de contenu additionnel, le DLC Colin McRae: FLAT OUT et la Game of the Year Edition, les développeurs vont désormais se contenter de « surprises » et patch mineurs pour se concentrer sur leur prochain projet.

Dirt Rally 2.0 - Day One Edition 64,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 64,9€. Bien qu'il n'y ait pas de plans pour des saisons supplémentaires pour DiRT Rally 2.0, quelques mises à jour et surprises mineures sont prévues . À ce stade, l'équipe de Rally se concentre désormais sur l'avenir. Nous ne disons en aucun cas que c'est « la fin » du DiRT Rally 2.0. Les défis quotidiens/hebdomadaires/mensuels se poursuivent, les clubs sont plus forts que jamais et vous avez beaucoup d'initiatives liées à l'eSport à espérer. Rien ne bouge en ce qui concerne vos espaces de rencontre habituels (les forums, Discord, Reddit, YouTube, Twitter), et votre équipe d'assistance est toujours là pour vous aider.

Avant de connaître le titre préparé par cette équipe, un nouveau DiRT Rally qui ne sera pas révélé « avant un moment », Codemasters a autre chose à annoncer. Dans le même message et sur les réseaux sociaux, l'éditeur a commencé à teaser un DiRT « différent » réalisé par une autre équipe, en diffusant notamment des logos du studio et de la licence mis à jour.

Préparez-vous à voir quelque chose de nouveau surgir dans le monde de DiRT, très bientôt. Le jeu est développé par un studio Codemasters différent de l'équipe DiRT Rally, et nous sommes incroyablement enthousiasmés par ce qui est à nos portes. Nous vous invitons à faire partie d'une toute nouvelle expérience, tout en continuant à profiter de notre offre définitive de rallye. Quant à l'avenir de DiRT Rally ? Eh bien… nous avons quelques choses en tête. Nous avons de grands projets, animés par une équipe de développement passionnée, uniquement chargée de porter la série Rallye à des sommets encore plus élevés. Vous n'en entendrez pas parler avant un moment, mais quand ce sera le cas... oh mon garçon, vous serez excités par ce qui arrive.

Que nous prépare Codemasters ? Vu le teasing, nous devrions être rapidement fixés, mais aurons-nous la réponse dans quelques heures, jours (pourquoi pas lors de l'Inside Xbox de jeudi) ou dans le courant des semaines de folie qui se préparent autour de la next-gen ? Affaire à suivre !

Lire aussi : Codemasters rachète Slightly Mad Studios (Project CARS)