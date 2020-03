DiRT Rally 2.0 : une Game of the Year Edition annoncée en vidéo

DiRT Rally 2.0 a été lancé il y a un tout petit peu moins d'un an sur ordinateurs et consoles de salon, mais Codemasters n'en a pas fini avec son jeu de course. Le studio vient en effet d'annoncer aujourd'hui une Game of the Year Edition, qui regroupera le jeu de base et sa future grosse extension.

DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition inclura donc l'extension FLAT OUT sur Colin McRae, comprenant 12 nouvelles pistes, la Subaru Impreza S4 Rally et la Legacy RS ainsi que 40 scénarios pour revivre la carrière de Colin McRae de 1984 à 2006. Au total, les joueurs auront accès à 81 voitures et 26 pistes. Ross Gowing, directeur de DiRT Rally 2.0 chez Codemasters, rajoute :

Pendant les douze mois qui ont suivi la sortie du jeu, nous avons travaillé avec la communauté pour améliorer DiRT Rally 2.0. C'est une excellente nouvelle de voir naître un pack complet du jeu, aussi bien pour les fans que pour les nouveaux joueurs. En ajoutant le pack Colin McRae « FLAT OUT », c'est la meilleure façon pour nous de clore ce chapitre et ainsi nous concentrer sur de futurs projets.

La date de sortie de DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition est fixée au 17 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs possédant la Deluxe Edition ou ayant acheté au moins un pack de saison auront droit à ce contenu gratuitement en version dématérialisée dès le 24 mars prochain, date de lancement de FLAT OUT.

Lire aussi : Dirt Rally 2.0 : une démo est disponible sur PS4 et Xbox One