DiRT Rally 2.0 : le légendaire Colin McRae et ses Subaru à l'honneur d'un gros DLC inédit

Colin McRae est une légende du rallye, à tel point que son nom a longtemps été utilisé pour des jeux de course de Codemasters. Le pilote est malheureusement décédé en 2007, mais le mythe reste intact.

Codemasters a décidé de lui rendre hommage avec une extension spéciale pour DiRT Rally 2.0, le Colin McRae: FLAT OUT Pack. Quarante défis seront proposés, inspirés des différents moments majeurs de la carrière du pilote, pour des courses en Mini Cooper S, Peugeot 205 GTI, Ford Sierra Cosworth RS500, Ford Focus RS Rally 2001, et même avec de nouvelles arrivantes, comme la Subaru Legacy RS ou la Subaru Impreza S4 Rally.



Le DLC comprend également 12 stages inédits en Écosse, pays d'origine de Colin McRae, dans la région de Perth and Kinross.

Pour les intéressés, Colin McRae: FLAT OUT Pack sera gratuit pour tous les acheteurs du Year One Pass ou des éditions Deluxe, et pourra sinon être acheté contre une somme inconnue par l'ensemble des joueurs à sa sortie du 24 mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

