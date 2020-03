DiRT Rally 2.0 : les Subaru à fond dans la bande-annonce de sortie du DLC Colin McRae: FLAT OUT

Adeptes des jeux de courses de Codemasters, en attendant d'avoir de nouvelles expériences sous la main, vous avez dès maintenant une bonne raison de relancer DiRT Rally 2.0. C'est en effet aujourd'hui que sort le Colin McRae: FLAT OUT Pack, une extension en hommage au mythique pilote de rallye.

Au programme du DLC, pas moins de quarante objectifs inspirés de la carrière de Colin McRae, douze tracés inédits prenant place à Perth et Kinross en Écosse, et surtout les Subaru Impreza S4 Rally et Legacy RS, deux des bolides les plus marquants de la carrière du sportif. Histoire de vous donner envie de prendre le volant, une bande-annonce de lancement nous met un peu d'étoiles (et de poussière) dans les yeux.

L'extension est vendue seule pour 9,99 €, mais est gratuite pour les possesseurs du Year One Pass ou des éditions Deluxe. Et si vous voulez rattraper le wagon en marche, Codemasters lance au même moment une Game of the Year Edition avec tous les DLC à ce jour, sur PC, PS4 et Xbox One.