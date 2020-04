F1 2020 : jaquettes officielles et premier aperçu du gameplay le circuit de Zandvoort

Après 35 ans d'absence, le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas aurait dû faire son grand retour cette saison en Formule 1. La pandémie de COVID-19 a retardé l'échéance de quelques mois, voire à la saison suivante, mais il sera dans tous les cas bien présent dans F1 2020.

Le nouvel épisode a été confirmé il y a peu, mais seulement avec un teaser et des visuels des voitures de ses éditions spéciales. Il revient déjà avec une première bande-annonce de gameplay montrant donc Max Verstappen lancé sur le Circuit Park Zandvoort avec sa monoplace Red Bull. Les fans les plus investis peuvent dès à présent commencer à juger les graphismes et le comportement du bolide de cette itération grâce à cette vidéo.

Dans le même temps, Codemasters dévoile la ou plutôt les jaquettes officielles du jeu, à retrouver en page suivante. Charles Leclerc et Max Verstappen seront en France sur la pochette des éditions standard et Seventy, et nous retrouverons Carlos Sainz en Italie et au Benelux, Sergio Perez en Espagne et au Mexique, Kimi Raïkkönnen et Daniel Ricciardo en Pologne et en Australie, et Lewis Hamilton et Sebastian Vettel dans le reste du monde. Si vous optez pour le steelbook ou l'Édition Deluxe Michael Schumacher, le pilote de légende sera en premier plan. La date de sortie de F1 2020 est prévue pour le 10 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Lire aussi : Formule 1 : les pilotes vont s'affronter sur F1 2019 tous les week-ends en attendant la saison post-coronavirus !