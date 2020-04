F1 2020 : date de sortie, mode My Team, édition Schumacher, le nouvel épisode se dévoile

Codemasters et la Formule 1 sont liés par contrat jusqu'en 2025 voire 2027, alors c'est sans surprise que nous apprenons aujourd'hui l'arrivée d'un F1 2020. Certes, la saison est actuellement stoppée à cause du COVID-19, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va s'arrêter au format numérique.

La grande nouveauté de cet épisode, ce sera l'arrivée d'un mode My Team permettant aux joueurs de créer leur propre écurie pour affronter les équipes officielles de la saison, en tant que conducteur et manager. Il viendra en appui à un mode Carrière plus flexible, et tous deux nous demanderont de choisir parmi trois durées de saisons, avec 10, 16 ou 22 courses. Les nouveaux circuits d'Hanoï et Zandvoort seront bien évidemment ajoutés, et la catégorie F2 sera toujours présente. Pour les adeptes de multijoueur, le jeu en local en écran scindé fera son grand retour.

La date de sortie est déjà calée au 10 juillet 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, avec deux éditions spéciales. La Deluxe Schumacher Edition permettra d'obtenir le titre avec trois jours d'accès anticipé et sera livrée avec quatre de ses voitures emblématiques : la Jordan 191, la Benetton B194, la Benetton B195 et la Ferrari F1-2000. Une Seventy Edition comprendra elle un set d'objets numériques exclusif aussi présent dans la version Deluxe, tandis qu'une édition limitée avec un steelbook sera disponible chez certains revendeurs.

« F1 2020 promet d'être notre titre le plus important et le plus innovant jamais réalisé », a déclaré Paul Jeal, le Directeur de la franchise F1 chez Codemasters. « Les joueurs pourront découvrir un gameplay approfondi avec la mise en place de notre tout nouveau mode : « My Team », ainsi qu'avec les trois durées de saison personnalisables. Alors que Lewis Hamilton est dans la course pour remporter sa septième victoire au championnat mondial, nous célébrons le plus grand conducteur de F1 de tous les temps avec notre édition Deluxe dédiée à Michael Schumacher, qui nous sommes certains est très populaire auprès de notre communauté. » « En tant que très grand fan de la F1, nous souhaitons continuer à innover et à développer des modes de jeu qui rapprochent encore plus les joueurs du sport non virtuel », a indiqué Lee Mather, directeur du jeu F1 chez Codemasters. « Nous avons ajouté de nouveaux modes pour permettre aux joueurs occasionnels d'entrer dans la course plus facilement, et nous avons également réintroduit le mode multijoueur local en écran scindé pour que les joueurs puissent se réunir entre amis. »

Des visuels des voitures de la saison et des éditions spéciales sont disponibles en page suivante.

