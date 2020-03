Formule 1 : les pilotes vont s'affronter sur F1 2019 tous les week-ends en attendant la saison post-coronavirus !

Codemasters a bien évidemment sa propre scène eSport pour ses jeux de Formule 1, les F1 Esports Series. Les pilotes amateurs s'y affrontent dans une Draft en ligne, et les meilleurs se défient eux lors de tournois bien réels, avec des sponsors et de l'argent à la clé.

L'édition 2020 ne débutera que cet été, elle n'a donc pas encore été impactée par le coronavirus. En revanche, la saison de Formule 1, la vraie, a vu ses étapes de mars, avril et mai annulées pour éviter d'accroître la crise sanitaire. Les organisateurs ont trouvé une bonne idée pour occuper leurs fans en ce début de saison raté : créer les F1 Esports Virtual Grand Prix Series, une compétition où vont s'affronter plusieurs des pilotes du circuit officiel sur F1 2019.

Toutes les courses à venir seront ainsi jouées en ligne, sur PC, le même week-end que celui où elles auraient dû avoir lieu. Les parties se feront avec des configurations qui « encouragent à la compétition et au divertissement » : le gameplay sera identique pour tous, à l'exception de quelques options qui pourront être activées pour les débutants. La première étape de cette compétition virtuelle se fera le dimanche 22 mars à 21h00 sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, dans le cadre d'une course de 28 tours, la moitié de ce qui aurait dû être effectué en vrai. Le programme sera diffusé sur YouTube, Twitch et Facebook, et devrait durer 1h30, qualifications au meilleur temps comprises. Elle sera suivie les semaines suivantes par des épreuves sur les tracés numériques de Shanghai, Barcelone et Monte-Carlo. Hanoï et Zandvoort n'étant pas modélisés dans le jeu, ils seront remplacés par d'autres circuits, et les week-ends où rien n'aurait dû se passer, des amateurs seront invités à se confronter aux pilotes de F1 sur le jeu vidéo.

La liste des pilotes présents n'a pas été explicitée, nous ne savons donc pas encore si les grands noms comme Hamilton, Bottas, Vettel ou Verstappen seront de la partie. Les participants resteront dans tous les cas bien au chaud et éloignés les uns des autres : toutes les connexions se feront en ligne, depuis le fief de chacun, tandis que la régie de la Gfinity Esports Arena s'occupera de tout depuis Londres. Et au cas où certains se poseraient la question, non, le classement final de la course et des suivantes ne comptera pas pour la compétition réelle.

