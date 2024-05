F1 24 : un évènement à Miami avec des stars du foot et de la Formule 1 à suivre dès aujourd'hui !

Electronic Arts et Codemasters sont en pleine promotion de F1 24, leur jeu de course sortira en effet à la fin du mois et proposera un tas de nouveautés, dont un Système de Conduite Dynamique, un mode Carrière grandement amélioré ou encore des circuits plus réalistes. En attendant la prochaine vidéo Deep Dive, les studios organisent un évènement à l'occasion du Grand Prix de Miami, qui aura lieu ce week-end.

EA Games va faire s'opposer des sportifs de football américain à des pilotes professionnels dans une compétition virtuelle qui aura lieu ce jeudi, à 17h00, sur la chaîne YouTube de EA Sports F1. Jalen Ramsey et Jaylen Waddle des Miami Dolphins vont affronter dans une course virtuelle Carlos Sainz et Bianca Bustamante, respectivement pilote chez Ferrari et pilote de développement chez McLaren ainsi qu'en F1 Academy sous les couleurs d'ART Grand Prix. La journaliste Sibley Scoles présentera la course et organisera un petit quiz, tout cela aura lieu dans le parking du 1111 Lincoln Road.

L'évènement sera surtout l'occasion de voir F1 24 en action, la date de sortie du jeu est pour rappel fixée au 31 mai sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.