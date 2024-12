F1 24 fait le bilan de son année avec de gros chiffres

Ça y est, la saison 2024 de Formule 1 est enfin terminée, après 24 longues courses. Max Verstappen est encore une fois Champion du monde des pilotes pour la quatrième fois consécutive, tandis que McLaren repart avec le trophée du Champion du monde des constructeurs, une première depuis 1998 pour l'écurie anglaise. Un trophée obtenu dans la dernière course à Abu Dhabi, au nez et à la barbe de Ferrari, Red Bull étant loin derrière (grâce à l'exploit de Sergio Pérez d'être le pire coéquipier d'un Champion du monde depuis 20 ans). De son côté, F1 24 a continué sa course avec de nombreuses mises à jour saisonnières, EA Games et Codemasters dressent le bilan avec une infographie :

Cette année, F1 24 permettait enfin d'incarner un véritable pilote en mode Carrière et les joueurs ont préféré rouler avec Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Max Verstappen, le pauvre Lando Norris n'est même pas sur le podium. En F2, ce sont Ollie Bearman, Enzo Fittipaldi et Isack Hadjar qui sont les plus populaires. Du côté des pilotes Icônes, ce sont Ayrton Senna, Michael Schumacher Jenson Button qui ont été le plus sélectionnés. Malgré son absence de titre au Championnat du monde des constructeurs depuis 2008, Ferrari est l'écurie la plus plébiscitée, avec Mercedes et McLaren. Bien que Verstappen soit sur le podium des pilotes, Red Bull n'est même pas présent ici, personne ne sélectionne Checo Pérez...

Au total, les pilotes virtuels ont roulé sur plus de 2,21 milliards de miles (3,35 milliards de kilomètres), ont effectué 23,62 millions d'arrêts aux stands, ont remporté le plus de courses avec Lewis Hamilton et le plus de championnats avec Max Verstappen. Il y a eux 31,18 millions d'abandons, majoritairement à Monaco où les murs semblent se rapprocher à chaque tour. Lee Mather, senior creative director d'EA SPORTS F1 24, conclut :

Cette saison de F1 a été passionnante, sur la piste comme en dehors. Les nouvelles fonctionnalités et défis thématiques de F1 24 ont permis aux joueurs de profiter de cette effervescence, en se mettant dans la peau de leurs héros et en créant leurs propres récits de course. Nous sommes reconnaissants envers nos joueurs et impatients de leur offrir des expériences encore plus captivantes.

F1 24 va évidemment continuer de vivre en 2025, le jeu de course est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 21,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.