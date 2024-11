F1 24 jouable gratuitement et un joli cadeau pour les fans

EA Games et Codemasters ont lancé la Saison 4 de F1 24 il y a quelques jours, permettant de célébrer la carrière de Lewis Hamilton chez Mercedes et d'incarner Oscar Piastri sur le COTA, mais les développeurs sont déjà de retour, alors que la saison 2024 touche bientôt à sa fin. Bonne nouvelle si vous n'avez pas encore le jeu, F1 24 sera jouable gratuitement du 21 au 24 novembre prochain sur PC (Steam), PlayStation et Xbox.

Le jeu bénéficiera également d'une réduction allant jusqu'à - 60 % sur toutes ces plateformes, la progression et le contenu débloqué seront conservés dans la version achetée. Pendant ce week-end gratuit, l'expérience sera doublée dans le Podium Pass. Par ailleurs, tous les joueurs se connectant au jeu avant le 6 janvier obtiendront une livrée célébrant les victoires de Max Verstappen, réalisée par Lefty Out There. L'artiste a rencontré le triple (bientôt quadruple ?) champion du monde de F1, la vidéo est à découvrir ci-dessus.

F1 24 est disponible sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter en version physique contre 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.