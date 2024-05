BON PLAN : énorme réduction sur cet accessoire parfait pour les joueurs de F1 24 et fans de Ferrari

Les amateurs de Formule 1 comptent les jours avant la sortie de F1 24, le jeu de course et de simulation d'Electronic Arts et Codemasters arrivera à la toute fin du mois sur ordinateurs et consoles de salon. Il vous reste donc quelques jours pour bien préparer votre setup et, ça tombe bien, un accessoire adéquat est actuellement en promotion sur Amazon.

Le volant Thrustmaster Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition est vendu 289,99 € au lieu de 399,99 €, soit une réduction de - 28 % ! Un accessoire sous licence officielle Ferrari, compatible PC, PlayStatation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S qui imite à la perfection le véritable volant de la Ferrari pilotée par Sebastian Vettel et Charles Leclerc pendant la saison 2020.

Ultime conception issu de la collaboration entre Thrustmaster et Ferrari depuis plusieurs décennies, ce produit est la réplique à échelle 1:1 du volant de la mythique monoplace Ferrari SF1000 . Le Formula Wheel Add On Ferrari SF1000 Edition dispose des marquages iconiques et légendaires du véritable volant, d’un écran 4,3 pouces proposant jusqu’à 69 informations de conduites et avec une interface différente selon les jeux. Le tableau de bord est accompagné de 21 LED iconiques présentes sur véritable la roue : 15 lumières pour le régime moteur et de 2 x 3 lumières pour les informations des commissaires de courses. La structure 100 % carbone de son plastron promet un retour de force équilibré pour une grande précision des mouvements sur le circuit, notamment dans les jeux où les monoplaces sont reines. Ses poignées en caoutchouc texturé et ses palettes interchangeables T Chrono Paddles (vendues séparément) font de ce volant réplique un réel outil de circuit polyvalent, qui s’adapte parfaitement à chaque pilote. Sous licence officielle Ferrari, le volant est compatible avec l’ensemble des bases Thrustmaster T Series (vendues séparément), et est entièrement fonctionnel sur PC, PS4, PS5, et Xbox One, Series X ou Series S. Écran LCD IPS de 4,3 pouces proposant jusqu’à 69 informations nécessaires via divers affichages selon le jeu pour un confort de pilotage optimal

Plastron en fibre de carbone de 3mm d’épaisseur (21 couches) alliant rigidité et légèreté pour un retour de force équilibré

Jusqu’à 25 boutons d’action dont 7 encodeurs pour une intuition de pilotage et des possibilités de réglages sans limites

Connectivité à télémétrie native ou sans fil, marquages iconiques et repères officiels pour une immersion et un réalisme inéd its

Pour les fans les plus fortunés, le bundle Thrustmaster T818 Ferrari SF1000 Simulator avec le volant et son moteur à retour de force est disponible contre 1 019 € au lieu de 1 099 €, soit une réduction de - 7 %.