BON PLAN : une grosse promotion pour cet excellent Souls-like

Si FromSoftware et Hidetaka Miyazaki ont inventé la formule des Souls-like depuis des années, rares sont les jeux développés par d'autres studios à avoir réussi à faire aussi bien en reprenant les mêmes codes. Lies of P est l'un d'eux, le titre de Round8 Studio et Neowiz Games est actuellement en promotion.

Lies of P est vendu 34,50 € dans ses versions PlayStation 5 et Xbox Series X/One, que ce soit sur Amazon ou Cdiscount, soit une réduction de - 42 % par rapport au prix de vente conseillé.

Inspiré par la célèbre histoire de Pinocchio , Lies of P est un jeu d'action de type Souls se déroulant dans un monde sombre à la Belle Époque. Incarnez la marionnette nommée P, aventurez-vous à travers les rues de la ville en ruine de Krat, fabriquez des armes à partir des matériaux trouvés au cours de votre exploration, et interagissez avec les rares survivants de cet univers infernal.

