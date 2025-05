BON PLAN : Amazon casse le prix de cet écran gaming 2K

Si vous êtes à la recherche d'un moniteur gaming pour jouer sur PC, bonne nouvelle, le VX2780J-2K de ViewSonic est actuellement en promotion sur Amazon. L'écran 27 pouces affiche une image QHD (2560x1440p) avec un taux de rafraîchissement à 170 Hz, un temps de réponse de 1 ms et embarque la technologie AMD FreeSync Premium.

Habituellement affiché à 269 € chez le revendeur, l'écran gaming ViewSonic VX2780J-2K passe à 157 € sur Amazon, soit une réduction de - 42 %.

Avec un taux de rafraîchissement immersif de 170 Hz, le moniteur ViewSonic VX2780J-2K offre une expérience visuelle époustouflante. Le moniteur a une fréquence de rafraîchissement élevée de 170 Hz et offre des mouvements fluides avec un décalage d'entrée minimal, tandis que la technologie AMD FreeSync Premium empêche la distorsion d'image et les saccades, pour une expérience de jeu optimale. Avec un temps de réponse MPRT de 1 ms, le moniteur offre une qualité d'écran et une vitesse sans précédent. Le VX2780J-2K est également équipé des préréglages ViewMode exclusifs de ViewSonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour différentes applications de divertissement à domicile, telles que le visionnage de films, l'édition ou les jeux vidéo. En outre, l'entrée DisplayPort et les deux entrées HDMI offrent une connectivité flexible pour une utilisation quotidienne et pour le divertissement.