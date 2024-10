F1 24 : un casque, une livrée et une combinaison mythiques à débloquer, faites vite !

Alors que le Grand Prix du Mexique s'est terminé hier soir avec une victoire de Carlos Sainz Jr., Electronic Arts et Codemasters font un retour dans le passé avec un nouvel évènement dans F1 24, leur jeu de course. Jusqu'au 11 novembre prochain, les joueurs peuvent accomplir des défis et débloquer des récompenses exclusives en hommage à l'un des plus grands pilotes de la Formule 1.

Les joueurs de F1 24 peuvent obtenir une livrée, une combinaison et un casque en l'honneur d'Ayrton Senna, pilote mythique qui nous a quittés il y a 30 ans. McLaren lui avait rendu hommage au Grand Prix de Monaco cette année avec une sublime livrée verte, jaune et bleue (les couleurs du Brésil), Lando Norris et Oscar Piastri portaient une combinaison de la même couleur et ce dernier pilote avait également un casque similaire à celui de Senna à l'époque. Ce sont ces éléments cosmétiques qui sont à débloquer dans le jeu de course en ce moment.

Les joueurs doivent accomplir un scénario de course inspiré du Grand Prix du Brésil 1991 où Ayrton Senna avait remporté la course avec une boîte de vitesses cassée (ne lui laissant même plus la force de soulever son trophée sur le podium), incarner le pilote brésilien dans une Carrière en Défi et participer à un Défi Pro avec Gabriel Bortoleto, jeune prodige de McLaren en F2 et véritable star au Brésil, son pays d'origine.

Vous avez jusqu'au 11 novembre prochain pour débloquer tout cela. F1 24 est disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez l'acheter à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.