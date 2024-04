F1 24 : la grosse nouveauté de gameplay analysée en vidéo

F1 24 sortira à la fin du mois prochain, EA Games et Codemasters passent donc la seconde pour présenter en détail leur prochain jeu de course. Les studios ont évoqué les grandes lignes il y a quelques jours, ils s'attardent aujourd'hui sur une grosse nouveauté de cet épisode, le Système de Conduite Dynamique d'EA Sports.

Les développeurs veulent évidemment pousser le réalisme au maximum, cela passera par un nouveau système de physique des suspensions, pour « une répartition réaliste du poids et une meilleure personnalisation des réglages de la voiture ». En plus de cela, il faudra compter sur une amélioration du comportement des pneus, couplé à un système de température inédit, sur la Mécanique des Fluides Numériques pour une sensation plus précise de la force d'appui, sur une modélisation plus poussée des monoplaces et sur davantage de réglages moteur.

EA Games précise que son Système de Conduite Dynamique a été conçu « en étroite collaboration » avec Max Verstappen, triple Champion du monde des pilotes qui arrive à trouver du temps pour aider les développeurs entre deux victoires. L'éditeur nous donne déjà rendez-vous le 25 avril prochain pour découvrir en détail les nouveautés du mode Carrière.

La date de sortie de F1 24 est fixée au 31 mai 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez précommander le jeu de course à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.