F1 24 officialisé avec une date de sortie, des bonus de précommandes et une réduction pour les joueurs fidèles

Comme chaque année, Electronic Arts va proposer un nouveau jeu de course sous licence officielle Formula 1. Après F1 23, c'est F1 24 qui est officialisé aujourd'hui, pile avant le début de la saison réelle ce week-end, un titre qui inclura bien évidemment tous les pilotes, écuries et marques sous licence officielle, place à la première petite bande-annonce :

Développé par Codemasters, F1 24 sera disponible le 31 mai prochain sur PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Les joueurs qui possèdent déjà F1 2021, F1 22 ou F1 23 pourront bénéficier pendant une durée limitée d'une réduction de 15 % sur la précommande de l'Édition Champions et obtenir les livrées F1 e-sport de McLaren et Alpine 2023 dans le jeu. En précommandant le jeu, les joueurs ont déjà la possibilité de découvrir certaines nouvelles livrées (Alpine, Haas, McLaren et Williams) de la saison 2024 dans F1 23 au travers de défis contre-la-montre.

L'Édition Champions, exclusivement au format numérique, inclura deux icônes, 18 000 Pitcoins, le pack F1 World Bumper avec des ressources pour les évènements solo et multijoueur, ainsi qu'un accès anticipé de trois jours, permettant d'y jouer à partir du 28 mai prochain. Par ailleurs, toute précommande permettra d'obtenir le Podium Pass VIP en bonus, qu'importe l'édition, tandis que les joueurs optant pour la version standard recevront 5 000 Pitcoins et un pack F1 World Starter en bonus de précommande. Lee Mather, senior creative director chez Codemasters, commente :

Pour la toute première fois, les joueurs de F1 23 peuvent se plonger immédiatement dans la saison 2024 avec certaines de leurs écuries préférées avant la première extinction des feux de ce week-end. Notre reveal complet arrivera prochainement, et les joueurs pourront bientôt profiter d'un mode Carrière remanié, d'un nouveau système de maniabilité dynamique, et bien plus encore.

Les studios nous donnent déjà rendez-vous en avril pour découvrir toutes les nouveautés de F1 24 d'ici son lancement le 31 mai 2024. Vous pouvez également retrouver F1 23 à partir de 39,98 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.