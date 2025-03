F1 25 : date de sortie, Point de Rupture 3, bonus de précommandes et Édition Iconique avec Hamilton

Nous avions rendez-vous en cette fin d'après-midi pour découvrir F1 25, le prochain jeu de course axé sur la simulation sous licence officielle FIA d'Electronic Arts et Codemasters. Cet opus sortira dans deux mois seulement et, comme prévu, les fans pourront y jouer avec quelques jours d'avance en optant pour l'Édition Iconique, arborant Lewis Hamilton dans sa toute nouvelle combinaison Ferrari.

Aussi appelée Iconic Edition en anglais, cette version inclura donc trois jours d'accès anticipé à F1 25, mais également le Pack emblématique Lewis Hamilton, avec un évènement exclusif dans F1 World, le Pack de célébration F1 75 et les modèles de 2025 à retrouver dès maintenant le mode Contre-la-montre de F1 24. Les abonnés EA Play (inclut dans le Game Pass Ultimate) auront quant à eux droit à un essai de 10 heures pendant cette période d'Early Access. Comme prévu, pas d'édition Champions avec Max Verstappen cette année, son contrat d'ambassadeur est terminé. Du côté de l'édition standard, ce seront Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Williams) et Oliver Bearman (Haas) qui feront les fiers sur la jaquette, avec pour les joueurs qui précommanderont le jeu un Pack Célébration, un Pack de démarrage F1 World et 5 000 PitCoin.

Bien évidemment, F1 25 aura autre chose à proposer que des pilotes sur les visuels promotionnels. Le mode scénarisé Point de Rupture 3 (Breaking Point 3) sera de la partie, où « Konnersport se bat désormais pour remporter le championnat alors qu'un événement dramatique va venir semer le chaos au sein de l'écurie », avec désormais plusieurs niveaux de difficulté. Du contenu tiré du film F1 avec Brad Pitt sera également disponible pour les joueurs précommandant l'Édition Iconique avec « des chapitres de gameplay inspirés du film mettant en scène l'écurie APXGP ».

De son côté, le mode Mon Écurie aura droit à « sa première refonte majeure », les joueurs pourront désormais « de prendre les commandes en tant que propriétaire d’une écurie de F1 et de faire face à de nouvelles responsabilités avant de prendre le volant en tant que pilote ». EA Games et Codemasters vantent également les améliorations du moteur de jeu EGO, avec une technologie LIDAR pour « un meilleur réalisme et des sensations accrues à plusieurs circuits à et leurs environnements ». C'est vague, nous aurons des informations plus précises dans les prochaines semaines avec des vidéos Deep Dive. Les PS4 et Xbox One sont mises de côté, nous devrions avoir droit à de belles améliorations. Lee Mather, senior creative director chez Codemasters, rajoute :

F1 25 offre plus de possibilités aux joueurs se plonger dans la F1 et de tracer leur propre chemin, que ce soit avec l’intensité de Point de Rupture ou dans la course au Championnat du Monde. Cette année, nous offrons aux joueurs encore plus d’opportunités de se connecter et de se confronter à leurs rivaux. Nous avons hâte d’en dévoiler davantage dans les semaines à venir.

La date de sortie de F1 25 est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs optant pour l'Édition Iconique pourront y jouer dès le 27 mai. Si vous possédez F1 23 ou F1 24 sur Steam, l'EA App, PS5 ou Xbox Series X|S, vous aurez droit à 15 % de réduction. De son côté, F1 24 est bradé à 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.