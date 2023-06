F1 Manager 2023 : une date de sortie pas trop lointaine pour la version physique sur PlayStation et Xbox

Frontier Developments lancera à la fin du mois prochain F1 Manager 2023, un nouveau jeu de gestion d'une écurie de Formule 1. Mais le studio se contentera de publier le 31 juillet prochain une édition numérique, les amateurs de versions physiques devront patienter, mais heureusement pas trop longtemps.

Le studio s'est associé à Fireshine Games et Just for Games pour éditer et distribuer la version physique de F1 Manager 2023 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Les studios indiquent une date de sortie fixée au 31 août prochain, tout en précisant qu'elle est « provisoire ». Les joueurs intéressés par cette boîte ne devraient de toute façon, ceux qui la précommanderont obtiendront trois Moments de course exclusifs sur le tout nouveau circuit de Las Vegas.

Si vous voulez découvrir la franchise, F1 Manager 2022 est disponible à 38,47 € sur Amazon.