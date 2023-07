F1 Manager 2023 : le départ déjà lancé avec une ultime bande-annonce

Après un premier volet en demi-teinte, Frontier Developments est de retour cette semaine avec F1 Manager 2023, un nouveau jeu de gestion qui nous met dans la peau d'un Team Principal d'une écurie de Formule 1 pour mener l'équipe jusqu'à la victoire, que ce soit du côté du championnat constructeur ou du championnat pilote.

Un second titre qui compte bien gommer les soucis du premier volet et qui est déjà disponible pour les joueurs ayant opté pour la Deluxe Edition. Les autres joueurs devront pour rappel patienter jusqu'au 31 juillet prochain, et même jusqu'au 31 août pour la version physique sur PlayStation et Xbox. En attendant, les développeurs partagent déjà la bande-annonce de lancement et font un gros point sur les avantages de la Deluxe Edition de F1 Manager 2023 :

Dans F1 Manager 2023, les directeurs d'équipe seront responsables de toutes les facettes du développement de leur équipe, du premier jour à l'usine jusqu'aux directives précises transmises à leur équipe de pilotes. Sur la piste, l'action s'intensifie grâce à des images époustouflantes et à une radio d'équipe immersive qui donne vie à chaque instant dramatique. Les joueurs de la Deluxe Edition peuvent mettre leurs compétences à l'épreuve en jouant 12 scénarios exclusifs supplémentaires, composés de « Starting Grid » et de « Race Moments », pour relever des défis improbables. Qui remporterait la victoire si toutes les voitures étaient égales ? Les joueurs peuvent-ils remonter du fond de la grille pour remporter la victoire dans « Raging Bull », ou guider leurs pilotes vers le succès alors que des conditions inattendues sur le circuit ont fait grimper la température de la piste et des pneus à l'extrême lors du FORMULA 1 QATAR GRAND PRIX dans « Scorcher » ? La Deluxe Edition permet aux joueurs de répondre définitivement à ces questions.

Frontier Developments rappelle enfin que tous les joueurs qui précommanderont F1 Manager 2023 avant sa sortie officielle le 31 juillet prochain pourront obtenir trois scénarios exclusifs additionnels, dont Viva Haas Vegas pour rouler sur le circuit inédit de cette saison, en gérant évidemment l'écurie MoneyGram Haas F1. Vous pouvez retrouver F1 Manager 2023 Deluxe Edition à 58,49 € (-10 %) sur Gamesplanet.