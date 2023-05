F1 Manager 2023 : le jeu de gestion bientôt de retour avec un tas de petites nouveautés

L'année dernière, Frontier Developments sortait F1 Manager 2022, un jeu de gestion dans l'univers de la Formule 1 nous plaçant à la tête d'une écurie, en tant que Team Principal. Le titre n'aura pas rencontré le succès espéré par le studio, mais il remet ça cette année avec un nouvel opus.

F1 Manager 2023 ne révolutionnera pas la recette conçue pour le précédent volet, mais il compte bien l'améliorer. Frontier Developments promet ainsi un système de gestion plus complet, des courses plus spectaculaires et davantage d'authenticité. Le titre introduira notamment le mode Race Replay pour « réécrire des moments clés tout au long de la nouvelle saison de courses », mais les joueurs pourront aussi découvrir une gestion plus complète de l'équipe, des stands et des programmes d'entraînement, avec un axe de développement pour l'effectif afin de repérer les talents en F2 et F3. Du côté des courses, les développeurs parlent de Grands Prix « plus intenses et plus dynamiques, avec des scénarios palpitants qui assurent des affrontements spectaculaires ». Il faudra toujours prendre des décisions pendant la course afin d'adapter sa stratégie à chaque situation et ainsi remporter le Grand Prix, voire le Championnat du monde. Concernant le contenu, nous aurons bien sûr droit aux 23 cours de la saison 2023, dont les six épreuves de F1 Sprint et des commentaires assurés par les présentateurs de Sky Sports, David Croft et Karun Chandhok.

La date de sortie de F1 Manager 2023 n'est pas encore fixée, mais le jeu de gestion arrivera dans le courant de l'été sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S avec des versions physiques pour consoles uniquement. Vous pouvez également retrouver F1 Manager 2022 à 24,10 € sur Amazon.