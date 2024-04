F1 24 se présente enfin, Verstappen très impliqué dans le développement d'une grosse nouveauté

Electronic Arts et Codemasters avaient officialisé F1 24 en février dernier, dévoilant les différentes éditions de leur prochain jeu de course, mais sans aborder les nouveautés de gameplay et les nouvelles mécaniques de jeu. Les studios sont de retour aujourd'hui, c'est le grand déballage.

EA Games présente aujourd'hui les fonctionnalités de F1 24, un épisode qui ne proposera pas de mode scénarisé Point de Rupture comme l'année dernière, mais les joueurs pourront découvrir un nouveau Système de Conduite Dynamique plus précis, un mode Carrière permettant d'incarner les vrais pilotes de la grille et des évolutions sociales. Les développeurs précisent que le Système de Conduite Dynamique a été conçu en étroite collaboration avec Max Verstappen, triple Champion du monde des pilotes, avec « des performances réalistes et prévisibles sur toutes les roues et tous les patins ».

Codemasters a également amélioré la physique des suspensions, le modèle des pneus, la simulation aérodynamique et les options de configuration du moteur pour peaufiner les sensations, que ce soit dans les virages ou pendant le freinage. Les circuits évoluent aussi, notamment Silverstone, Spa-Francorchamps, Lusail et Jeddah, qui sont désormais plus fidèles à la réalité. Enfin, les joueurs vont pouvoir entendre les voix des pilotes à la radio pendant la course, avec des réactions aux accidents notamment, grâce à des enregistrements tirés de F1 TV.

Gagner en reconnaissance : construisez votre réputation au sein du paddock en réalisant des objectifs sur la piste. Les tâches à accomplir le jour de la course permettent aux joueurs de se concentrer sur le drapeau à damier. Remplir les objectifs contractuels peut aider à obtenir un nouveau contrat ou ouvrir la voie à des réunions secrètes pour négocier un transfert d’un rival redoutable.

Améliorations R&D : la réputation du pilote influe également sur le soutien que les joueurs reçoivent de leur écurie. Plus la réputation est grande, plus l'équipe est motivée. Les joueurs peuvent se lancer à corps perdu dans l'innovation ou répartir les ressources pour un développement plus équilibré.

Obtenir des récompenses : outre les réussites à court terme, chaque pilote a des objectifs à plus long terme basés sur les attentes de la saison. Ces objectifs peuvent aller du nombre de places dans le Top 10, de pole positions à la conquête du titre de champion du monde.

Piloter avec un ami : les joueurs peuvent unir leurs forces ou faire la course en tant que rivaux dans le mode Carrière à deux joueurs. Avec des objectifs individuels pour chaque pilote, les joueurs doivent rester concentrés pour devenir le pilote numéro un de l'équipe.

Challenge Carrière : une introduction parfaite avant de s'engager dans une saison de 24 courses. Entrez dans la peau d'un pilote de F1 présélectionné et participez à une série de mini-saisons. Les votes de la communauté influenceront les conditions et les circuits des futurs événements. F1 World revient pour une deuxième saison, avec le Multijoueur, le Grand Prix, le contre-la-montre et la nouvelle fonction Fanzone. Les joueurs s'alignent sur leur équipe et leur pilote préférés au cours d'une saison Podium Pass et rejoignent une ligue à l'échelle du jeu, limitée dans le temps, qui comprend des objectifs collaboratifs tout en affrontant des équipes rivales. Par ailleurs, Mon Écurie revient avec deux nouvelles icônes exclusives à l'Édition Champions, l'ancien champion du monde et légendaire James Hunt et le pilote de F1 colombien le plus titré Juan Pablo Montoya.

La date de sortie de F1 24 est toujours fixée au 31 mai prochain sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec trois jours d'accès anticipé en achetant l'Édition Champions. Vous pouvez précommander le jeu de course à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.