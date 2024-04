F1 24 : le mode Carrière sera plein de nouveautés, un régal pour les fans

Electronic Arts et Codemasters continuent de présenter en détail F1 24. Après les nouveautés de gameplay, les studios reviennent aujourd'hui sur les évolutions du mode Carrière, « qui bénéficie de sa plus grande modernisation depuis 2016 » d'après les développeurs. Les joueurs vont notamment pouvoir incarner de vraies personnes dans leur Carrière, que ce soit les 20 pilotes actuels sur la grille ou des icônes de la F1 comme Ayrton Senna, Nigel Mansell ou Michael Schumacher.

Le mode Carrière de F1 24 rajoutera également d'autres fonctionnalités, comme la Reconnaissance du Pilote qui évoluera selon les performances, ou encore les Accolades. EA Games détaille tout ça :

Le nouveau mode Carrière s'appuie sur le système de Reconnaissance du Pilote, qui donne plus de poids à chaque décision prise sur la piste et en dehors. Comme dans le monde réel, la réputation d'un joueur s'accroître la même manière que les opportunités qui s'offrent à lui, avec la possibilité de participer à des réunions secrètes pour discuter des termes du contrat, de recevoir des offres d'autres écuries et de disposer d'une équipe de recherche et développement plus motivée. Ce mode apporte également un élément nouveau et unique grâce aux « Accolades », des objectifs à long terme liés au sport et à chaque pilote, basées sur des performances dans le monde réel. Commencer avec un pilote personnalisé permettra aux joueurs de partir de zéro et d'obtenir des récompenses au fur et à mesure de leur progression, tandis que choisir d'incarner l'un des pilotes professionnels les amènera à relever des défis basés sur leurs résultats dans la vie réelle.

Le mode Carrière à deux joueurs comprend toutes les nouvelles fonctionnalités du mode solo, et le mode Carrière Challenge offre une nouvelle façon de concourir et de vivre l'expérience F1 24, avec des scénarios qui évoluent en fonction du pilote et d’une équipe réels, identiques pour tous les joueurs et déterminés par le vote des joueurs.