F1 24 : du gameplay plus réaliste que jamais dévoilé

Electronic Arts et Codemasters nous avaient donné rendez-vous ce soir pour découvrir une nouvelle vidéo de F1 24, leur prochain jeu de course sous licence officielle FIA. Les studios se sont déjà attardés sur le Système de Conduite Dynamique conçu en collaboration avec Max Verstappen, ainsi que sur les grosses nouveautés du mode Carrière, aujourd'hui, place à du gameplay pur :

Les développeurs mettent en avant les circuits qui ont le plus bénéficié d'améliorations dans ce F1 24, à savoir Spa-Francorchamps, Monaco, le circuit international de Shanghai, Silverstone et le circuit de Losail, au Qatar. Que ce soit sur piste sèche ou humide, les monoplaces foncent à vive allure, les studios ne lésinent pas sur la pluie pour montrer les capacités de leur moteur graphique, l'occasion pour les fans d'admirer au passage la modélisation CAO, le logiciel Dynamic Diffuse Global Illumination qui améliore l'éclairage, les ombres et les reflets ou encore d'entendre les nouvelles voix off des pilotes.

EA Games et Codemasters nous donnent maintenant rendez-vous le 7 mai prochain pour découvrir la dernière vidéo Deep Dive, qui s'attardera sur « les mises à jour des circuits, des pilotes et des écuries ». La date de sortie de F1 24 est fixée au 31 mai 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez précommander le jeu de course à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.