F1 25 dévoile son gameplay avec des circuits plus réalistes que jamais et des tracés inversés

EA Games et Codemasters continuent la promotion de F1 25, leur prochain jeu de course et de simulation sous licence officielle. Les studios ont déjà évoqué le mode Point de Rupture 3, les améliorations apportées aux modes Mon Écurie 2.0 et Carrière, ainsi qu'aux circuits et aux graphismes. Aujourd'hui, ils dévoilent une longue vidéo de gameplay pour justement mettre en avant certains tracés de F1 25 :

Pendant 15 minutes, Alex Jacques et Matt Gallagher commentent plusieurs séquences de gameplay. L'accent est mis sur les circuits scannés numériquement avec la technologie LIDAR, à savoir Miami, Bahreïn, Suzuka et Melbourne. Des tracés scannés pendant les week-ends de course, améliorant ainsi « la localisation précise des bâtiments, des barrières de sécurité, des caméras de télévision, des postes de contrôle, des panneaux publicitaires et des zones réservées aux supporters ».

Mais F1 25 nous retourne le cerveau en montrant du gameplay sur des circuits inversés, à l'instar du Red Bull Ring, Silverstone et Zandvoort. De quoi faire perdre tous leurs repères aux fans de la franchise. Pour rappel, ces tracés en sens inverse seront disponibles dans les modes Grand Prix, Contre-la-montre, Multijoueur et Carrière. Gavin Cooper, directeur créatif chez Codemasters, commente :

La technologie LIDAR offre aux joueurs un niveau de détail sans précédent, leur permettant de vivre au plus près chaque week-end de course. De plus, nous avons soigneusement sélectionné les trois circuits inversés afin d'offrir à nos joueurs une expérience unique qui soit à la fois soignée, authentique et amusante. Le processus comprend le remaniement des zones DRS, le réajustement de l'IA, le recalibrage des limites des secteurs, le repositionnement de la grille de départ et des voies des stands, et bien plus encore, pour offrir de nouvelles sensations et de nouveaux défis.

La date de sortie de F1 25 est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs optant pour l'Édition Iconique pourront y jouer dès le 27 mai. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 66,99 € sur Amazon et Cdiscount.

