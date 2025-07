F1 25 : du nouveau contenu disponible pour certains joueurs

Un jeu F1 qui fait le plein de nouveautés et d'améliorations





En mai dernier, EA Games et Codemasters lançaient F1 25, leur jeu de course et de simulation annuel sous licence officielle FIA. Un titre qui apporte son long de nouveautés, avec un gameplay amélioré, un mode Mon Écurie 2.0, des circuits inversés, des tracés recréés fidèlement avec la technologie LIDAR ou encore le mode scénarisé Point de Rupture 3. Mais les acheteurs de l'Édition Emblématique ont également accès à du contenu supplémentaire, basé sur le film F1 avec Brad Pitt et réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

Un contenu bonus jusqu'ici très limité





Au lancement de F1 25 il fallait se contenter d'une simple épreuve à Silverstone, d'ailleurs accessible pour tous les joueurs, qu'importe l'édition achetée. À l'époque, le film n'était pas encore sorti au cinéma, il fallait donc que les studios évitent de spoiler les joueurs. F1, le film, est désormais diffusé en salles, il a déjà engendré 144 millions de dollars au box-office en une semaine et les joueurs peuvent enfin accéder aux autres épreuves, à condition d'avoir l'Édition Emblématique.

Le contenu du film F1 enfin disponible dans le jeu





Les six Scénarios basés sur le film F1 permettent aux joueurs d'embarquer dans la monoplace de l'écurie APXGP et d'incarner Sonny Hayes (Brad Pitt) et Joshua Pearce (Damson Idris) dans des épreuves sur les circuits de Silverstone, Monza, Zandvoort, Mexico, Spa-Francorchamps et Abu Dhabi, des tracés emblématiques de l'histoire de la Formule 1. En réussissant ces défis, les joueurs pourront débloquer le casque de Sonny Hayes et l'utiliser dans les modes Carrière pilote ou F1 World.

Deux pilotes fictifs aux côtés des 20 pilotes réels





Les développeurs ont tout fait pour intégrer au mieux ces deux pilotes fictifs dans F1 25, les possesseurs de l'Édition Emblématique peuvent retrouver Sonny et Joshua dans le mode Carrière, ainsi que l'écurie APXGP dans le mode Mon Écurie. Nous avons même des notes de pilote !

Pilote Expérience Aptitude Réaction Rythme Note globale Sonny Hayes 94 93 88 84 87 Joshua Pearce 75 80 79 85 82



Où acheter F1 25 : Édition Emblématique ?





Electronic Arts rappelle que, si vous avez déjà acheté F1 25 en édition standard, vous pouvez acheter la mise à niveau de l'Édition Emblématique jusqu'au 11 juillet prochain. F1 25 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez acheter l'Édition Emblématique à 79,99 € sur Amazon.

