Fortnite : la mise à jour 15.20 disponible avec du nouveau contenu, une skin Predator teasée

Le patch 15.10 de Fortnite datait du mois dernier, et si Epic Games n'a pas chômé depuis, il vient seulement de déployer la mise à jour de contenu 15.20 ce mercredi. Du côté du Mode Créatif, elle ajoute les préfabriqués Lazy Links et le fusil à répétition de cow-boy, tandis qu'en Sauver le Monde, vous pouvez prendre part à une série de quêtes pour débloquer Willow Rouge, et aussi acheter un Lance-Boules de Neige. Le changelog est disponible en pages suivantes.



Pour ce qui est du mode Battle Royale, comme toujours, il faudra attendre les jours qui viennent pour découvrir officiellement ce qui nous attend, mais les dataminers ont déjà mâché une partie du travail. De nouveaux éléments cosmétiques vont pouvoir être débloqués dans la boutique et, surtout, une série de quêtes appelée Traqueur de la Jungle a été lancée.

Les 3 premiers défis disponibles cette semaine permettent entre autres d'obtenir un spray et une bannière Predator : tout porte à croire qu'une skin du personnage culte sera très bientôt utilisable, dans la lignée des collaborations du Chapitre 2 - Saison 5. Reste à savoir si elle sera gratuite et à débloquer, pourquoi pas avec les challenges de la semaine prochaine, ou vendue via la boutique. Dans tous les cas, la bête rôde, et son vaisseau a même été aperçu à Stealthy Stronghold.

