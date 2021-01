Twitch : TheGrefg atomise le record de viewers simultanés sur Twitch pour la présentation de sa skin Fortnite !

Jusqu'à présent, en dehors de compétitions eSport, des présentations PlayStation ou des évènements Fortnite retransmis sur la chaîne officielle, le record absolu de viewers simultanés était détenu par Ninja. Il avait réuni plus de 667 000 spectateurs lors d'un évènement compétitif sur le Battle Royale d'Epic Games en 2018.

Le jeu multijoueur est toujours aussi populaire, et il nous le prouve encore cette nuit en aidant à exploser le record de spectateurs simultanés sur Twitch. Vers 22h30 ce 11 janvier, TheGrefg, 16 millions d'abonnés sur YouTube et 6,2 sur la plateforme de streaming (5,7 la veille), a présenté la skin à son effigie créée pour Fortnite, après avoir fait monter la pression sur la Toile pendant plusieurs jours et émoustillé tout le web hispanophone. Le buzz était déjà présent avant l'annonce, mais dans les dernières minutes, les chiffres sont devenus délirants, portés par un bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux : au moment de la révélation en elle-même, un pic évalué à 2 390 718 viewers simultanés a ainsi été atteint !

Ce chiffre permet à TheGrefg de dynamiter le précédent record de Ninja pour un streamer hors évènement, et tout simplement de réaliser la meilleure performance tout court pour une unique chaîne à un instant T. Pour la petite histoire, il n'en est pas à son coup d'essai : il avait frôlé le précédent record de Ninja avec 660 000 spectateurs le 2 décembre dernier pendant l'évènement Galactus.

¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS — Twitch (@Twitch) January 11, 2021

Pour ce qui est de la skin en elle-même, le vidéaste rejoint ainsi la Série Icône après Ninja, encore, Loserfruit et Lachlan. Son avatar déjanté aux cheveux teintés de rouge sera disponible à l'achat avec une emote, un accessoire de dos et une pioche le 17 janvier à 1h00 heure française, ou pourra être débloqué gratuitement et en avant-première lors d'une compétition sur une déclinaison inédite du mode Floor is Lava en fin de semaine.