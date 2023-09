GP Explorer 2 : une ôde au sport automobile, et un nouveau record sur Twitch

Hier, samedi 9 septembre 2023, se tenait le GP Explorer 2, une course de Formule 4 sur le circuit Bugatti du Mans, encore une fois organisée par Squeezie et diffusée sur Twitch. La première édition avait placé la barre très haut, avec une organisation et une réalisation à faire pâlir le Grand Prix de F1 du Japon 2022 qui se tenait au même moment. Mais pour ce second GP entre créateurs de contenu sur Internet, Squeezie a su faire encore mieux.

La journée avait commencé tôt, dès 8h00, avec l’arrivée des pilotes sur le circuit, et des essais libres pour faire les ultimes réglages, avant les qualifications en début d’après-midi. Comme l’année dernière, c’est Depielo (Alpine Bleu) qui a décroché la pole position, suivi par Etienne Moustache (Wargaming) et Sylvain (NordVPN), ces deux derniers pilotes ont juste inversé leurs positions par rapport à la première édition. Notons les très bonnes performances de LeBouseuh (Overwatch 2, 4e), Ana On Air et Maxime Biaggi (Mouv’, 5e et 6e) ainsi que de Soso Maness et SCH (Samsung, 10e et 13e, Marseille était représentée jusqu’au bout par le S). Les deux rappeurs n’étaient clairement pas là pour vendre des albums ou faire de la figuration, prenant la formation auprès de la FFSA très à cœur et se donnant à fond tout au long de ces derniers mois et de la journée.

Le départ, lancé, a été donné à 18h35, pour 15 tours… en théorie. Sylvain a rapidement reprit la seconde place, mais un contact entre Manon Lanza (Alpine Bleu) et Maxime Biaggi a déclenché la sortie de la voiture de sécurité. Les deux pilotes impliqués ont malheureusement abandonné dès le premier tour, avec des larmes pour Maxime et même une évacuation en ambulance pour Manon, puis c’est carrément un drapeau rouge qui a été brandit au sixième tour, obligeant les monoplaces à rentrer aux stands pour laisser les commissaires de course nettoyer la piste en toute sécurité. La course a donc repris à 19h00 pétantes, au septième tour, pour une bataille écourtée entre les 22 pilotes restants en piste. Huit tours où Mister V (Subway) et Gotaga (Gentle Mates) ont fait le show en s’échangeant les positions pendant un long moment. Depielo s’était envolé dès la relance, ne laissant aucun espoir à ses adversaires malgré une blessure à l’épaule. Notons l’abandon de Billy (Crunchyroll) dans le dernier tour à cause d’une sortie dans le bac à gravier, le tête-à-queue de SCH qui a abandonné dans la foulée, même déception pour Kekra (Crunchyroll, coup dur pour l’écurie et le Rap français).

Le drapeau à damier brandit, c’est évidemment Max Verstappen Depielo qui s’impose à la première place, avec un coup du chapeau au passage (pole position, victoire et meilleur temps en course), accompagné sur le podium par Sylvain et Etienne Moustache, comme l’année dernière mais dans un ordre différent. LeBouseuh, Ana On Air, Pierre (NordVPN), Squeezie (Gentle Mates), Amixem (Wargaming), Soso Maness et Katsup (Overwatch 2) complètent le Top 10, et c’est NordVPN qui remporte le trophée de la meilleure écurie, cumulant les points de Sylvain et Pierre (Vilebrequin). Soulignons enfin les performances de Baghera Jones et Horty Underscore (Cupra, 17 et 20èmes) ainsi que de Maghla (RhinoShield, 19ème), qui ont terminé la course sans encombre et évité les dangers alors qu’elles ont obtenu leur permis de conduire il y a quelques semaines seulement !

Tout au long de la journée, les 60 000 spectateurs sur place (20 000 de plus que l’année dernière) ont pu assister à divers évènements célébrant le sport automobile, avec notamment GMK qui avait apporté ses propres bolides, des BMW et Mercedes, pour satelliser Inoxtag et Ragnar Le Breton sur la piste. Mais nous avons aussi eu droit des Formule 2 pilotées par Victor Martins et Théo Pourchaire, pilotes français d’ART Grand Prix, malheureusement bridées en puissance à cause d’un problème technique. Frustrant, pour les spectateurs comme pour les pilotes, qui ont corrigé le souci avec leurs mécaniciens avant de remettre ça à l’heure du goûter… et avant surtout de laisser place à de véritables Formule 1 ! Eh oui, Esteban Ocon et Pierre Gasly étaient au Mans à bord de F1 de 2012 aux couleurs d’Alpine, leur écurie et gros sponsor de l’évènement. Les moteurs V8 atmosphériques ont rugi sur la piste, les deux pilotes normands ont assuré le spectacle, avec des donuts face aux gradins. Un régal pour les yeux et les oreilles ! Et la journée s’est poursuivie après le podium, avec un concert assuré par Hamza et PLK.

Le GP Explorer 2 était évidemment à suivre en direct sur Twitch (sauf le concert), avec plusieurs centaines de milliers de viewers tout au long de la journée, et un pic à plus d’un million de spectateurs en simultané à 18h25, quelques minutes avant le départ. Le record français de l’année dernière a été battu pendant la course, et il est désormais de 1 340 960 viewers en simultané, détrônant celui d’Amine. Etoiles et Hakim Jemili ont quant à eux fait le tour des tribunes et du paddock pour nous faire vivre l’évènement tout au long de la journée sur Twitch.

Encore une fois, Squeezie et ses équipes ont proposé un GP Explorer à la hauteur des attentes, même si le spectacle se trouvait surtout en dehors de la course, un peu décevant à cause d'une longue voiture de sécurité. Quoi qu'il en soit, c'est encore une fois une réussite au Mans et sur Twitch. Seules ombres au tableau, le format très restreint du Grand Prix en lui-même, écourtée à cause d'un simple fait de course, et surtout la vague de harcèlement qui touche Manon Lanza depuis son accrochage avec Maxime Biaggi sur Twitter et YouTube...

De là à imaginer un GP Explorer 3 en 2024, il n'y a qu'un pas facile à franchir, pour que certains malheureux pilotes puissent prendre leur revanche, et pourquoi pas déloger les trois habitués du podium ! Et pour vous aussi piloter sur le circuit Bugatti du Mans, mais virtuellement, vous pouvez retrouver Assetto Corsa à 17,99 € sur Gamesplanet.