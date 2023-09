Hot Lap Racing : un jeu de course simarcade pour revivre le GP Explorer 2 sur Switch et PC

Source: Just for Games

Just for Games ne fait plus que de la distribution, il édite également des jeux vidéo, et il vient de présenter récemment Hot Lap Racing, un jeu de course développé par Zero Games Studio. Un titre qui proposera un gameplay entre arcade et simulation sur PC et Nintendo Switch, voici la première bande-annonce :

Si les graphismes sont un peu à la traine, il faudra évidemment voir les sensations manette en main, mais surtout, Hot Lap Racing inclura des voitures, circuits et pilotes sous licences officielles, avec des véhicules variés qui retraceront toute l'histoire du sport automobile. Plusieurs voitures sont déjà confirmées, comme la KGM eCup 200, la Ligier P217, la Mygale F3 R ou encore la Mygale F4 Gen 2, la même pilotée par les participants au GP Explorer 2 ce week-end. Nous retrouverons au total plus de 30 véhicules, 50 circuits sous licence FIA Grade 1 et 2 et des pilotes à l'identité encore inconnue. Du côté des modes de jeu, ce sera classique, avec un mode Carrière, du contre-la-montre et du multijoueur local ou en ligne.

Une F4, un possible tracé Bugatti sur le circuit du Mans (FIA Grade 2), Hot Lap Racing pourrait nous permettre de revivre les GP Explorer en jeu vidéo ! Le titre est déjà attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et des cartes eShop sur Amazon.