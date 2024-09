Hot Lap Racing débarque sur une nouvelle plateforme et accueille une belle mise à jour

Maximum Entertainment et Zero Games Studio ont lancé cet été Hot Lap Racing, un jeu de course simarcade, avec à la fois des sensations réalistes et un gameplay accessible. Le titre propose d'embarquer dans une cinquantaine de voitures, allant des années 60 à nos jours, dans différentes catégories.

Disponible sur Steam et Nintendo Switch, Hot Lap Racing est désormais lancé sur l'Epic Games Store. Mais surtout, le jeu de course a droit à une mise à jour 1.1 rajoutant trois voitures et un nouveau système d'aperçu, sans oublier de corriger quelques bugs au passage. Voici le contenu détaillé du patch 1.1 de Hot Lap Racing :

3 nouvelles voitures disponibles immédiatement dans tous les modes de jeu solo et dans les championnats de carrière : - RBM 4LM JTC - Stuotgarten 191S GT3 - Duqueine D08

Les tutoriels de la Feed Racing School en carrière ont été modifiés pour les rendre plus accessibles et plus faciles à compléter.

Une nouvelle fonction « Vue d'ensemble » vous permet d'avoir un meilleur aperçu de l'intérieur et de l'extérieur de la voiture dans le menu de sélection des voitures.

Correction du problème d'affichage des courses électriques en mode Carrière.

Diverses corrections de bugs.

RBM 4LM JTC

La 4LM du championnat GT japonais est une voiture très performante, avec une vitesse de pointe supérieure à celle de ses concurrentes. Cependant, le choix de la propulsion arrière par rapport à la transmission intégrale des autres concurrents du championnat la rend moins performante sur les circuits sinueux.

Stuotgarten 191S GT3

La 191S est depuis longtemps une habituée de la catégorie GT3. En fait, c'est l'une des voitures les plus courantes dans ces championnats. Si, sur le papier, certaines de ses concurrentes sont plus rapides, elle reste une voiture puissante, robuste et équilibrée, et surtout l'une des plus faciles à entretenir et à réparer.

Duqueine D08

Le prototype D08 de Duqueine Engineering est éligible à un grand nombre de championnats. La voiture a remporté plusieurs championnats constructeurs et pilotes depuis ses débuts en 2020, et de nombreuses équipes l'ont adoptée pour ses performances et sa fiabilité.